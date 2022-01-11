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12:18 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ. Георгиев отразил 36 бросков

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Лос-Анджелеса».

Лос-Анджелес
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 11 января. «Лос-Анджелес» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филлип Дано (21-я минута), Блейк Лизотте (24) и Адриан Кемпе (59), у «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад (52).

Обязанности главного тренера клуба из Нью-Йорка исполнял Крис Кноблаух, наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан в понедельник был включен в ковид-протокол.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков, его соотечественник и партнер по команде нападающий Артемий Панарин не отличился результативными действиями. Панарин провел первый матч с 1 января, когда он был включен в ковид-протокол. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин находится в нем с 7 января.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 41 очко в 36 играх. «Рейнджерс» занимают второе место в таблице Столичного дивизиона с 50 очками в 37 играх.

В следующем матче «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Сан-Хосе» 14 января, «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Питтсбург».

Лос-Анджелес
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Рейнджерс
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