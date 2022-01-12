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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин впервые в сезоне сыграет за «Питтсбург»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин впервые в сезоне выйдет на лед в матче НХЛ, сообщает клубный Twitter.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

35-летний россиянин примет участие в игре регулярного чемпионата против «Анахайма» во вторник.

Малкин перенес операцию на колене 4 июня 2021 года и с тех пор не провел ни одной игры. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел за «Питтсбург» 940 матчей в регулярных чемпионатах за 16 сезонов НХЛ. Он является третьим в истории «Пингвинз» по набранным очкам (1104) и голевым передачам (680), а также четвертым — по заброшенным шайбам (424).

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