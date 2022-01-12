Малкин впервые в сезоне сыграет за «Питтсбург»

Малкин перенес операцию на колене 4 июня 2021 года и с тех пор не провел ни одной игры. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел за «Питтсбург» 940 матчей в регулярных чемпионатах за 16 сезонов НХЛ. Он является третьим в истории «Пингвинз» по набранным очкам (1104) и голевым передачам (680), а также четвертым — по заброшенным шайбам (424).