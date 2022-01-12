Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Детройт
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Торонто
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Тампа-Бэй
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Чикаго
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Ванкувер
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Тампа-Бэй
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.

В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 20.40 на льду отметился результативной передачей и заработал коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (2+16) очков в 34 матчах текущего сезона.
Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 16 бросков из 17. В старте «Баффало» матч начинал 22-летний финн Укко-Пекка Луукконен, который был заменён после 1-го периода из-за двух пропущенных шайб, а затем в игру вступил Малкольм Суббэн — 22 сейва после 26 бросков.

В параллельном матче в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» хозяева льда — «Коламбус Блю Джекетс» — уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний российский форвард «Джекетс» Егор Чинахов за 9.56 заработал коэффициент полезности «-2», не отметившись результативными действиями.

Читайте также
Баффало
1:6
0:2, 0:3, 1:1
Тампа-Бэй
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь