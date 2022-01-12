Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде

В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.

23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 20.40 на льду отметился результативной передачей и заработал коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (2+16) очков в 34 матчах текущего сезона.

Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 16 бросков из 17. В старте «Баффало» матч начинал 22-летний финн Укко-Пекка Луукконен, который был заменён после 1-го периода из-за двух пропущенных шайб, а затем в игру вступил Малкольм Суббэн — 22 сейва после 26 бросков.