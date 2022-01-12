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11:25 (мск), источник: ТАСС

Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 12 января. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Reuters
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Кучеров забросил три шайбы в ворота «Баффало» в матче регулярного чемпионата, который прошел в ночь на среду, и помог своей команде одержать победу со счетом 6:1. Россиянин провел третий матч после травмы и отличился впервые с октября. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Кучеров оформил четвертый хет-трик в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре с «Ванкувером» (5:2), третьей — форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен, оформивший дубль в матче с «Колорадо» (5:4).

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