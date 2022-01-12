Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ
ТАСС, 12 января. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
ТАСС, 12 января. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Кучеров забросил три шайбы в ворота «Баффало» в матче регулярного чемпионата, который прошел в ночь на среду, и помог своей команде одержать победу со счетом 6:1. Россиянин провел третий матч после травмы и отличился впервые с октября. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Кучеров оформил четвертый хет-трик в карьере.
Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре с «Ванкувером» (5:2), третьей — форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен, оформивший дубль в матче с «Колорадо» (5:4).