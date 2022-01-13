«Аризона» поздравила Владислава Колячонка с дебютным матчем в НХЛ

На момент написания новости идёт второй период. Ведут в счёте хозяева — 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету Райана Дзингела. Данная встреча стала дебютной для белорусского защитника хозяев Владислава Колячонка.

«Добро пожаловать на шоу! Это твой первый матч, Колли. Поздравляем с дебютом в НХЛ», — поздравил игрока клуб в своём официальном «твиттере».