«Аризона» поздравила Владислава Колячонка с дебютным матчем в НХЛ

На момент написания новости идёт второй период. Ведут в счёте хозяева — 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету Райана Дзингела. Данная встреча стала дебютной для белорусского защитника хозяев Владислава Колячонка.
«Добро пожаловать на шоу! Это твой первый матч, Колли. Поздравляем с дебютом в НХЛ», — поздравил игрока клуб в своём официальном «твиттере».
В нынешнем сезоне АХЛ Владислав набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах при показателе полезности «0». Колячонок в конце декабря уже вызывался в основу «Аризоны», но тогда в сильнейшей лиге мира ему дебютировать не удалолсь.