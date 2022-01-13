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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аризона» поздравила Владислава Колячонка с дебютным матчем в НХЛ

В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

АризонаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На момент написания новости идёт второй период. Ведут в счёте хозяева — 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету Райана Дзингела. Данная встреча стала дебютной для белорусского защитника хозяев Владислава Колячонка.

«Добро пожаловать на шоу! Это твой первый матч, Колли. Поздравляем с дебютом в НХЛ», — поздравил игрока клуб в своём официальном «твиттере».

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В нынешнем сезоне АХЛ Владислав набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах при показателе полезности «0». Колячонок в конце декабря уже вызывался в основу «Аризоны», но тогда в сильнейшей лиге мира ему дебютировать не удалолсь.

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2:1
1:0, 0:0, 1:1
Торонто
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