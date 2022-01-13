Шестеркин — новый король НХЛ. Как парень, сидевший в запасе СКА, покорил Нью-Йорк?

Коронация Игоря Шестеркина в Нью-Йорке — неизбежная данность ближайших лет, если голкипер не снизит требований к себе, продолжит прогрессировать и радовать публику великолепной игрой. Преемник Хенрика Лундквиста очаровал требовательных болельщиков «Рейнджерс», стал первым номером и ворвался в статистические топы. Это только третий сезон Шестеркина в НХЛ, но он уже главный претендент на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. У Шестеркина большие шансы продолжить славные традиции соотечественников — Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

Шестеркин приехал в Северную Америку в 2019 году, начал с проверки в АХЛ за «Хартфорд». Дождался шанса в первом же сезоне и доказал, что не подведет в трудный момент. Прошло два с половиной года — и североамериканский медиагигант The Athletic оценивает шансы Шестеркина на «Везину» выше, чем у Василевского, Куика и Хеллибака.

20 матчей из 21 Игорь начал в старте и выиграл 15 из них. Его влияние на командный результат больше, чем у того же Василевского в «Тампе» или Кэмпбелла в «Торонто». «Рейнджерс» перестроились после прихода нового главного тренера Жерара Галлана, укрепили нижние звенья. Вместе с командой растет и голкипер Шестеркин, без которого сейчас невозможно представить команду. Игорь — звезда «Рейнджерс» и на льду, и в медийном плане. Трибуны скандируют его имя после сэйвов, и у него отличная статистика.

Был готов к конкуренции и подвинул Георгиева

Не представляю, как главный тренер сборной России Алексей Жамнов выбирал бы вратарей на Олимпиаду, если бы Гэри Беттмэн отпустил хоккеистов в Китай. Василевский — номер один в мире и лучший вратарь НХЛ последних лет. Перезагрузившийся во «Флориде» Бобровский — давний спаситель сборной. А как же Шестеркин? Игорь моложе Андрея и Сергея, но показывает не менее зрелую и стабильную игру. Невероятная конкуренция постоянно преследовала голкипера ньюйоркцев и помогала ему развиваться. В сборной — из-за профицита суперталантов, в «Рейнджерс» — из-за высокого уровня лиги, а в СКА, где он вошел в большой хоккей, — из-за странной вратарской политики.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxAM9PHHD0W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxAM9PHHD0W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxAM9PHHD0W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Igor Shesterkin (@shesterkinigor)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сюрреализм. Голкипер, который так и не стал первым номером в КХЛ, за два сезона добился этого в НХЛ. В команде, где высокую планку задал великий Лундквист. В СКА Шестеркин постоянно конкурировал с легионерами. Микко Коскинен, Магнус Хелльберг — армейцы, несмотря на заявления о развитии российских игроков, подписывали иностранных голкиперов. Шестеркин показывал лучшую статистику, но ключевые отрезки доверяли легионерам. Не удивляйтесь, что у Игоря в плей-офф только 16 матчей за пять сезонов в СКА, который традиционно бился за кубок.

Шестеркин выбрал оптимальный момент для смены лиги и вояжа в НХЛ. Он окреп — и ментально, и физически — в России, а эпоха Лундквиста в «Рейнджерс» близилась к концу. Приезд прогрессирующего голкипера только подтолкнул ньюйоркцев к выкупу контракта шведа. Игорь успел поработать с Хенриком, который помог россиянину адаптироваться к новой лиге. Шестеркин признавался, что из-за своей стеснительности не так часто обращался к коллеге за советами. Но, тренируясь рядом с таким мастером, непроизвольно становишься лучше и подсматриваешь новые фишки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDUgMXZH1sv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDUgMXZH1sv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDUgMXZH1sv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Igor Shesterkin (@shesterkinigor)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ни в одном клубе место первого номера Шестеркину не доставалось легко. Даже когда «Рейнджерс» отказались от Лундквиста, конкурировать пришлось с Александром Георгиевым, который развивался в системе ньюйоркцев дольше Игоря. Логично, что его минута славы наступила раньше, но затем вмешался Шестеркин, выигравший дуэль у соотечественника. По прошлому сезону до конца не было ясно, кто основной вратарь «Рейнджерс». И Шестеркин, и Георгиев играли примерно на одном уровне. Сейчас задавать этот вопрос так же глупо, как и верить в то, что «Баффало» возьмет Кубок Стэнли.

Сильные стороны: мобильная стойка, быстрые перемещения

Шестеркин приехал полностью готовым к НХЛ. Адаптация к темпу и площадкам прошла в кратчайшие сроки. Игорь не так много играл на «канадках», но его стиль одинаково эффективен на разных коробках. Он не самый габаритный голкипер (рост — всего 185 см), при этом техника и работоспособность, помноженная на скорость и гибкость, позволяют творить чудеса в воротах.

У Шестеркина идеальный выбор позиции и сильная выдержка. Он предпочитает встречать атаки за «краской» и работать четко по шайбе, подключая ноги и при необходимости откатываясь назад. Игорь умело читает игру и предвидит развитие событий. Не зацикливает внимание на игроке с шайбой, а контролирует весь периметр атаки, окидывая взглядом площадку. Тем самым находится на шаг впереди атакующей стороны.

Основная стойка Шестеркина добавляет ему мобильности. Расправленные плечи, развернутая на шайбу ловушка, широкая посадка ног. Из такого положения легко и перемещаться по льду, и контролировать летящие на средней высоте броски. Игорь держит руки перед собой, не прижимает их к туловищу. Это повышает реакцию и может смутить атакующего игрока — при правильном выборе позиции вратарь визуально кажется больше.

Не самому рослому голкиперу важно научиться быстро перемещаться по вратарской. С этим у Шестеркина нет никаких проблем. Качественная работа ног позволяет ему оставаться в игре после добиваний и передач через пятак. Ловко перемещаться — только полдела. Голкиперу важно не завалить спину, а ловушку, блин или щиток направить в сторону летящей шайбы. То есть сохранить концентрацию и не выключиться из момента. Показателен эпизод из матча против «Сиэтла», когда после рикошета Шестеркин остался в игре и отбил бросок в открытый угол.

Данные компании Instat помогли определить, что область ловушки — самое уязвимое место Игоря. Больше всего шайб он пропустил с бросков, которые летели над щитком под левую руку. Шестеркин великолепно играет низом, не теряет клюшку и держит ее в рабочем положении — чуть впереди щитков, что помогает лучше контролировать отскок после бросков низом.

Вратари — спортсмены позднего созревания. Шестеркину 30 декабря исполнилось 26 лет — он только-только подходит к пику карьеры. Летом «Рейнджерс» сработали на перспективу и предложили россиянину новое соглашение. За четыре года Игорь заработает 22,66 миллиона долларов. Условия сделки устроили обе стороны. Шестеркин получил самый большой второй контракт для вратарей в истории НХЛ и выйдет на рынок в 29 лет. Ньюйоркцы, оценив прогресс голкипера, подтвердили, что готовы к длительному сотрудничеству.

Успех Шестеркина — не подарок фортуны или удачное стечение обстоятельств. Игорь планомерно шел к звездному часу в НХЛ. Выбрал лучшее время для отъезда, усердно тренировался с Рашитом Давыдовым в СКА, с которым он продолжил работать в межсезонье, когда уже играл за «Рейнджерс». Сейчас Шестеркин близок к титулу нового короля Нью-Йорка. Вручение ему «Везины» не станет большой сенсацией. Игорь проводит лучший сезон в карьере — и это только начало большого пути.