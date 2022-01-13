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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Ветеран сборной Канады вспомнил матчи против советских хоккеистов

Бывший нападающий команды «Филадельфия Флайерз» и сборной Канады Бобби Кларк вспомнил матч против московского ЦСКА в 1976 году. Ветеран стал гостем подкаста Cam & Strick.

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Источник: AFP 2021

72-летний канадец признался, что на фоне холодной войны хоккеисты ненавидели «коммуняк». Однако, познакомившись с советскими игроками, он понял, что они — такие же, как и в других странах.

«Я неплохо знал Владислава Третьяка. Он бывал у меня в гостях. Мы общались, проводили вместе время. Да и других ребят я знал, бывало — выпивали. Они такие же, как и мы», — рассказал Кларк.

11 января 1976 года «Флайерз» обыграли ЦСКА на арене Spectrum со счетом 4:1. Филадельфийцы стали первой командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая сумела нанести такое крупное поражение «армейцам».

В НХЛ Кларк выступал исключительно за «Флайерз». Вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

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