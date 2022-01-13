Тренер «Вашингтона» высказался о травме Овечкина

«Мы просто хотели убедиться, что всё будет хорошо в выходные, — цитирует Лавиолетта журналист сайта НХЛ Том Гулитти. — Я уверен, что он хотел бы находиться на льду сегодня, но, вероятно, лучше убедиться, что он будет готов к матчу на выходных. Я не знаю, произошло ли это в игре в понедельник или нет. Это, может быть, просто усталость. Но, надеюсь, это несерьезно».