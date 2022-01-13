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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Вашингтона» высказался о травме Овечкина

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт надеется, что травма капитана команды Александра Овечкина не носит серьезный характер.

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Источник: AFP 2021

В четверг Овечкин пропустил вторую тренировку подряд из-за травмы верхней части тела.

«Мы просто хотели убедиться, что всё будет хорошо в выходные, — цитирует Лавиолетта журналист сайта НХЛ Том Гулитти. — Я уверен, что он хотел бы находиться на льду сегодня, но, вероятно, лучше убедиться, что он будет готов к матчу на выходных. Я не знаю, произошло ли это в игре в понедельник или нет. Это, может быть, просто усталость. Но, надеюсь, это несерьезно».

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Тренер ожидает, что Овечкин сможет принять участие в ближайшем матче. «Он играет почти во всех матчах, — отметил специалист. — Вчера у нас был выходной, но он не хотел пропускать тренировку даже сегодня. Этот парень был в COVID-протоколе, но сыграл спустя пять часов после выведения оттуда. Он хочет играть».

«Вашингтон» в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ 15 января в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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