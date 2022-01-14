Овечкин, Василевский и Капризов примут участие в Матче звезд НХЛ-2022

Для капитана «Вашингтон Кэпиталз» этот Матч звезд НХЛ станет 12-м в карьере. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведет свой четвертый звездный уикенд. Форвард «Миннесоты Уайлд» выступит в Матче звезд НХЛ впервые.
Мероприятие пройдет с 4 по 6 февраля 2022 года в Лас-Вегасе. Команды четырех дивизионов проведут турнир в формате «3 на 3».
11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран в специальном голосовании среди болельщиков, которое пройдет до 17 января включительно. В голосовании принимают участие по одному хоккеисту от каждой из 32 команд НХЛ. Среди кандидатов находятся российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и его соотечественник из «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.
Во время загрузки произошла ошибка.
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Джек Кэмпбелл («Торонто Мейпл Лифс»).
Защитники: Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).
Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан дивизиона), Дрейк Батерсон («Оттава Сенаторз»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Ник Сузуки, («Монреаль Канадиенс»).
Вратари: Тристан Джарри («Питтсбург Пингвинз»); Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»).
Защитники: Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Крис Крайдер («Рейнджерс»).
Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл Предаторз»); Кэм Тальбо («Миннесота»).
Защитник: Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо», капитан), Кайл Коннор («Виннипег Джетс»), Алекс Дебринкат («Чикаго Блэкхокс»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона Койотс»), Джордан Кайру («Сент-Луис Блюз»), Джо Павелски («Даллас Старз»).
Вратари: Джон Гибсон («Анахайм Дакс»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).
Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).
Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл Кракен»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс»), Марк Стоун («Вегас»).