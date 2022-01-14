Передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Бостон», Раск сыграл впервые с июня
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 14 января. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Бостона» отличился Давид Пастрняк (2-я, 6-я, 37-я минуты). У проигравших голы на счету Кэма Аткинсона (29) и Джоэла Фараби (36). Аткинсон забросил шайбу с передачи российского защитника Ивана Проворова.
Финский вратарь Туукка Раск защищал ворота «Бостона» впервые после полученной в июне 2021 года травмы. Он был признан второй звездой матча.
«Бостон» набрал 44 очка в 34 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Филадельфия» с 33 очками в 36 встречах располагается на шестой строчке в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 16 января. «Бостон» примет «Нэшвилл» 15 января.