Передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Бостон», Раск сыграл впервые с июня

ТАСС, 14 января. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Бостона» отличился Давид Пастрняк (2-я, 6-я, 37-я минуты). У проигравших голы на счету Кэма Аткинсона (29) и Джоэла Фараби (36). Аткинсон забросил шайбу с передачи российского защитника Ивана Проворова.

Финский вратарь Туукка Раск защищал ворота «Бостона» впервые после полученной в июне 2021 года травмы. Он был признан второй звездой матча.