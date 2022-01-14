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10:47 (мск), источник: ТАСС

Передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Бостон», Раск сыграл впервые с июня

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Бостон
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 14 января. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Бостона» отличился Давид Пастрняк (2-я, 6-я, 37-я минуты). У проигравших голы на счету Кэма Аткинсона (29) и Джоэла Фараби (36). Аткинсон забросил шайбу с передачи российского защитника Ивана Проворова.

Финский вратарь Туукка Раск защищал ворота «Бостона» впервые после полученной в июне 2021 года травмы. Он был признан второй звездой матча.

«Бостон» набрал 44 очка в 34 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Филадельфия» с 33 очками в 36 встречах располагается на шестой строчке в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 16 января. «Бостон» примет «Нэшвилл» 15 января.

Бостон
3:2
2:0, 1:2, 0:0
Филадельфия
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