«Тампа» победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Василевский стал первой звездой встречи
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.
ТАСС, 14 января. «Тампа» обыграла «Ванкувер» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Борис Катчук (52), Брэйден Пойнт (59). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.
У проигравших голами отличились Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56). Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин и защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам из 26 и был признан первой звездой матча.
«Тампа» лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 39 матчах. «Ванкувер» с 35 очками в 36 встречах располагается на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.
В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Каролиной» 15 января. «Тампа» 16 января примет «Даллас».