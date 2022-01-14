«Тампа» победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Василевский стал первой звездой встречи

ТАСС, 14 января. «Тампа» обыграла «Ванкувер» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Борис Катчук (52), Брэйден Пойнт (59). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

У проигравших голами отличились Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56). Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин и защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам из 26 и был признан первой звездой матча.

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 39 матчах. «Ванкувер» с 35 очками в 36 встречах располагается на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.