Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
62
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Рейнджерс
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Баффало
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сиэтл
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Филадельфия
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Коламбус
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Ванкувер
42
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
10:41 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Василевский стал первой звездой встречи

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Тампа-Бэй
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 14 января. «Тампа» обыграла «Ванкувер» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Читайте также
Пока Овечкин и Капризов лечатся, в Америке появился новый русский герой! У 20-летнего Чинахова дубль и гол-шедевр

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Борис Катчук (52), Брэйден Пойнт (59). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

У проигравших голами отличились Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56). Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин и защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам из 26 и был признан первой звездой матча.

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 39 матчах. «Ванкувер» с 35 очками в 36 встречах располагается на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Каролиной» 15 января. «Тампа» 16 января примет «Даллас».

Тампа-Бэй
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Ванкувер
 Почему власти Австралии не хотят пускать в страну Новака Джоковича
Коган: думаю, опасений по участию в Олимпиаде нет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь