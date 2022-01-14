Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
62
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Рейнджерс
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Баффало
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сиэтл
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Филадельфия
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Коламбус
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Ванкувер
42
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
11:01 (мск), источник: Sport24

Русская красота в Америке! Изящный пас за спину от Барбашева и неотразимый бросок Бучневича спасли «Сент-Луис»

Наши продолжают тащить клуб из штата Миссури.

Сент-Луис
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Сезон Национальной хоккейной лиги окончательно раскачался после паузы, которую пришлось взять из-за очередной вспышки коронавируса. Например, в ночь с четверга на пятницу по московскому времени лига смогла провести все 11 запланированных матчей — такого не случалось очень давно. Но некоторые команды продолжают страдать от ковида, в общем списке зараженных по-прежнему находится около 100 человек.

Прямо сейчас серьезные проблемы пандемия доставляет клубу из штата Миссури — «Сент-Луис Блюз». Перед очередной игрой главный тренер Крэйг Беруби не мог рассчитывать сразу на шестерых хоккеистов, некоторые из которых считаются для команды просто незаменимыми. Итак, перед матчем с «Сиэтлом» в ковид-протоколе «Музыкантов» значились фамилии Владимира Тарасенко, Брэйдена Шенна, Дэвида Перрона, Колтона Парайко, Скотта Перуновича и Логана Брауна.

Источник: AP 2021

Серьезнейшие потери поставили под вопрос результат игры одного из лидеров Западной конференции с ее аутсайдером и долгое время все сомнения относительно способности «Блюз» одержать очередную победу без ряда ключевых игроков оправдывались. «Кракен» открыли счет в концовке первого периода — ворота Вилле Хуссо с дальнего пятака расстрелял шведский центрфорвард Александр Веннберг.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого наступило 25-минутное затишье — на третий период хоккеисты «Кракен» выходили все с тем же минимальным преимуществом. Но «Сент-Луис» совсем недавно доказывал, что способен переворачивать неудачно складывающиеся матчи в самые кратчайшие сроки — в игре с «Далласом» у «Музыкантов» ушло на это 18 секунд. На этот раз времени понадобилось чуть больше (4 минуты), но «Блюз» снова выстрелили дуплетом и вырвали победу.

Счет сравнял Роберт Томас, который должен проставиться за этот гол Брэндону Сааду — американец классно прорвался по правому краю, заставил распластаться на льду соперника и выложил идеальную передачу на партнера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но главный гол вечера был впереди. Совсем скоро «Сент-Луис» заработал пятое за матч большинство и наконец-то смог реализовать лишнего — трибуны увидели немного русской хоккейной красоты. Победный бросок мог записать на свой счет Джордан Кайру, но с его могучим выстрелом голкипер Крис Дриджер справился. К счастью для хозяев, первым на подборе оказался Иван Барбашев. Последовала изящная «слепая» скидка за спину на Павла Бучневича и неотразимый бросок воспитанника череповецкого хоккея.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не прошло и половины сезона, а Барбашев уже превзошел свой личный рекорд результативности в НХЛ, Бучневичу осталось набрать для этого 14 очков, но и он с задачей точно справится. Русские хоккеисты продолжают тащить «Сент-Луис», даже когда Владимир Тарасенко вынужденно берет выходные.

Сент-Луис
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Сиэтл
 «Застала его с другой. Больно. Как пережить измену?» Ксения Бородина обсудила скандальную историю
«Никому не нужная разведенка с ребенком». Анна Седокова рассказала, как ее унижали родственники
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь