Пока Овечкин и Капризов лечатся, в Америке появился новый русский герой! У 20-летнего Чинахова дубль и гол-шедевр

По стечению обстоятельств, практически одновременные проблемы возникли у трех лучших русских снайперов нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин в последние дни периодически пропускал тренировки и угодил в небольшой игровой кризис — в итоге «Вашингтону» пришлось признать, что русскую суперзвезду беспокоит травма верхней части тела.

«Он почти никогда не пропускает матчи. Вчера у нас был выходной, но Овечкину не нравится даже то, что он пропустил тренировку в четверг. Это парень, который попал в ковид-протокол в прошлом сезоне, но вышел из него и отправился на матч уже через пять часов. Он очень хочет играть. Наверное, мы просто хотим убедиться, что с Овечкиным будет все в порядке к выходным. Уверен, он хотел бы тренироваться уже в четверг. Но нам надо просто убедиться, что он будет здоров ко дню матча», — главный Питер Лавиолетт даже в этой ситуации нашел повод восхититься своим капитаном.

Второй из самых забивающих россиян этого сезона Кирилл Капризов оказался в списке травмированных после жесткого и даже грязноватого приема американца Трента Фредерика и продолжает восстановление.

«Повторюсь, что нам очень не понравился этот силовой прием. Это был абсолютно ненужный силовой прием на игроке, который не был к нему готов. Надеюсь, этот эпизод будет рассмотрен повторно. Мы не считаем, что это был чистый хоккейный прием. Фредерик уже отобрал шайбу, но решил добить игрока, который находился в неустойчивой позиции спиной к нему. И в итоге мы лишились отличного игрока, вся лига лишилась», — сокрушался коуч «Миннесоты» Дин Эвасон.

Ну, а нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко угодил в ковид-протокол.

Казалось, в такой ситуации особых голевых свершений от наших парней за океаном ждать не стоит, но коллеги и конкуренты Овечкина, Капризова, Тарасенко доказали, что тоже способны на многое. Сначала фанатов впечатлили Никита Кучеров и Евгений Малкин — только-только восстановившиеся от серьезнейших повреждений звезды отметились хет-триком и дублем соответственно.

А в ночь с четверга на пятницу у русской диаспоры в НХЛ появился более неожиданный герой. Им стал форвард «Коламбуса» Егор Чинахов, который выдал свой лучший матч в сильнейшей лиге планеты. Достаточно равная игра с «Каролиной» неожиданно закончилась для «Блю Джекетс» разгромной победой со счетом 6:0, большая заслуга в этом принадлежит воспитаннику омского «Авангарда», оформившему свой первый дубль за океаном.

Во втором периоде Чинахов оказался самым быстрым в контратаке «Коламбуса» — Владислав Гавриков вырезал отличную передачу, Егор умчался на личную встречу с Фредериком Андерсеном и решил момент отменным броском.

Ну, а в третьей двдцатиминутке Чинахову повезло с рикошетом — он неожиданно оказался с шайбой в зоне соперника после чего исполнил настоящий шедевр. 20-летний омич изящным финтом усадил на лед одного из лучших голкиперов сезона и отправил его на скамейку запасных. Просто красавец!