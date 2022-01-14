«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче НХЛ, вратарь Шестеркин сыграл «на ноль»
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Нью-Йорка.
ТАСС, 14 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (11-я и 60-я минуты) и Брэйден Шнайдер (42).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч после возвращения из ковид-протокола НХЛ, куда он был включен 7 января. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.
Для россиянина эта игра стала 21-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, Шестеркин одержал 16-ю победу и третий раз сыграл «на ноль».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился голевыми действиями.
В других матчах игрового дня «Нэшвилл» на своем льду уступил «Баффало» (1:4), «Лос-Анджелес» дома обыграл «Питтсбург» (6:2), «Оттава» на выезде одержала победу над «Калгари» (4:1). Голевая передача российского нападающего Евгения Свечникова помогла «Виннипегу» обыграть «Детройт» (3:0), голевой пас защитника «Монреаля» Александра Романова не помог его команде выиграть у «Чикаго» (2:3 ОТ).
«Рейнджерс» благодаря победе возглавили Столичный дивизион, в 38 матчах команда набрала 52 очка. «Сан-Хосе» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, после 38 игр у команды 41 очко. В следующем матче «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Филадельфией» 16 января, «Сан-Хосе» в этот же день примет «Питтсбург».