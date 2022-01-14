«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче НХЛ, вратарь Шестеркин сыграл «на ноль»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 15, 14.01.2022, 6:30 Сан-Хосе 0 Рейнджерс 3

ТАСС, 14 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (11-я и 60-я минуты) и Брэйден Шнайдер (42).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч после возвращения из ковид-протокола НХЛ, куда он был включен 7 января. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Для россиянина эта игра стала 21-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, Шестеркин одержал 16-ю победу и третий раз сыграл «на ноль».

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 15, 14.01.2022, 3:30 Детройт 0 Виннипег 3

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился голевыми действиями.

В других матчах игрового дня «Нэшвилл» на своем льду уступил «Баффало» (1:4), «Лос-Анджелес» дома обыграл «Питтсбург» (6:2), «Оттава» на выезде одержала победу над «Калгари» (4:1). Голевая передача российского нападающего Евгения Свечникова помогла «Виннипегу» обыграть «Детройт» (3:0), голевой пас защитника «Монреаля» Александра Романова не помог его команде выиграть у «Чикаго» (2:3 ОТ).