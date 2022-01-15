«Флорида» разгромила «Даллас» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков из 30

«Флорида» с 55 очками в 37 играх занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Даллас» набрал 38 очков в 34 матчах и идет шестым в таблице Центрального дивизиона. Следующий матч «Флорида» проведет дома против «Коламбуса» 16 января, в этот же день «Даллас» на выезде сыграет с «Тампой».