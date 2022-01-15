«Он лучший в истории»: грандиозное возвращение Капризова покорило Америку

Сначала русского суперфорварда «Миннесоты» включили в почетный список участников Матча звезд НХЛ-2022. В начале февраля, пока весь мир будет следить за стартом многострадальной Олимпиады в Пекине, Кириллу предстоит отстаивать интересы Центрального дивизиона лиги бок о бок с Нэйтаном Маккинноном, Джа Павелски, своим одноклубником Кэмом Тальбо и другими крутыми игроками. Очевидно, что для Капризова участие в столь знаковом для североамериканского хоккея событии является особенным моментом. Особенно если учитывать тот факт, что для россиянина грядущий Матч звезд НХЛ станет первым в его карьере.

Оттого только забавно было наблюдать, как форвард «Уайлд» отреагировал на вызов лиги.

«Я не владею крутыми навыками», — ох уж эта капризовская скромность.

Во-вторых, перед ним наконец-то загорелся зеленый свет для выхода на лед. Кирилл около недели восстанавливался после неприятной травмы, полученной в поединке с «Бостон Брюинз»: американский нападающий «мишек» Трент Федерик грубо «впечатал» россиянина в борт и отправил того в раздевалку раньше положенного. В поддержку выбывшего в лазарет Капризова хоккеисты «Миннесоты» героически одолели «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ПБ), а теперь в приподнятом настроении вышли на «Анахайм Дакс», своих прямых конкурентов за место в плей-офф Западной конференции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e5f27d42267b90bce0e3" data-vnd="e5f27d42267b90bce0e3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e5f27d42267b90bce0e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Откладывать дело в долгий ящик «дикари» не стали и в самом дебюте встречи четко обозначили статус хозяев льда. Капризов первую же минуту своего пребывания на площадке отметил броском в створ ворот, а уже к середине периода поучаствовал в голе. Россиянин выполнил наброс издали, шайба отскочила от борта к Матсу Цуккарелло, который в свою очередь доставил хоккейный снаряд Райану Хартману. Тот несколько неуклюже, но все-таки поразил цель, подарив Капризову результативный балл за предголевую передачу. Кирилл, кстати, и сам мог отметиться голом мгновением ранее, но его подвела реализация. А за минуту до этого счет уже открыл Густав Форслинг.

Ответчиком со стороны «Дакс» пришлось выступить Максу Комтуа, который на скорости ворвался в круг вбрасывания через правый фланг и мощно выстрелил в дальний нижний угол. Гол канадского форварда, недавно отметившего 23-летие, SMM-служба «Анахайма» отметила в стиле фанатов новоявленного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена.

Радоваться «уткам», впрочем, пришлось недолго: через несколько минут хоккей экстра-класса вновь продемонстрировал Капризов. Россиянин после столкновения с Федериком из «Бостона» будто бы и не имел никаких проблем ни с рукой, ни с ребрами и, не глядя, исполнил очередной красивый ассист, который Цуккарелло преобразовал в гол. Идентичный пас Кирилл сделал совсем недавно: в матче с «Сент-Луис Блюз» в рамках зимней классики.

С учетом превосходства «Уайлд» над «Дакс» исход встречи был предрешен еще до первого перерыва. Во втором периоде подопечные Дина Эвасона даже особо не старались придумать что-то новое. Одним из немногих поводом для веселья у зрителей арены «Эксел Энерджи-центр» стала лишь драка Сэма Каррика с Брэндоном Дюхаймом. Хотя назвать ее захватывающей можно только с натяжкой: после неплохого джеба Дюхайма Каррик завалил своего оппонента на лед, после чего оба отправились отдыхать на продолжительное время.

Зато в финальной 20-минутке команды устроили настоящее шоу — на двоих они нанесли в более 30 бросков (а за весь матч — 84!). Пока голкипер «Анахайма» Энтони Столарз приводил в порядок свою амуницию, в его воротах побывало еще три шайбы. Причем все — в течение полутора минут. Мэтт Болди и Матс Цуккарелло и вовсе отличились с разницей в четыре секунды. После такого вратарю «Дакс» не оставалось ничего, кроме как с недовольным лицом броситься прочь со льда и принять холодный душ в раздевалке. Его сменщику Лукашу Досталу, впрочем, тоже не повезло — Мэтт Дамба «поприветствовал» молодого чеха мощным щелчком.

«Анахайм» же постарался внести хоть какую-то интригу, но безуспешно. Голы Дерека Гранта и Тревора Зеграса не изменили общей картины, и «Миннесота» добыла уверенную и третью подряд победу — 7:3. Естественно, одним из главных ее героев стал Кирилл Капризов. 2 ассиста, показатель полезности «+3», 7 бросков в створ и 88 очков в общей сложности за все 93 матча в карьере в НХЛ. А ведь Кирилл дебютировал в лучшей хоккейной лиге ровно год назад! Неудивительно, что перформансом россиянина американские болельщики не устают восхищаться.

— «Это безумие, что он, вероятно, достигнет отметки в 100 очков в НХЛ уже в этом сезоне», — написал пользователь Twitter с никнеймом @shmevin_shmiala.

— «Он нереально играет сегодня. Создавал голевые моменты едва ли не в каждой своей смене», — отметил @MKEBucksCat.

— «Он лучший игрок “Миннесоты” за всю историю», — не поскупился в комплиментах @TheTjoconnor.