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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Кэнакс», «Бостон» победил «Нэшвилл»

Сегодня, 15 января, в Роли (США) на «Пи-Эн-Си-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс».

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Источник: AP 2021
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Неделя 15, 15.01.2022, 21:00

Бостон4Нэшвилл3ОТ

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, за гостей отличился Бо Хорват. Также в составе «Каролины» две результативные передачи отдал российский форвард Андрей Свечников.

В параллельном матче, который проходил в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз» и победил после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

В составе «Бостона» отличились Крэйг Смит, Майк Райлли, Брэд Маршан и Тейлор Холл. У гостей отличились Колтон Сиссонс, Люк Канин и Роман Йози.

Каролина
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Ванкувер
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