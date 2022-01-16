Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Кэнакс», «Бостон» победил «Нэшвилл»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 15, 15.01.2022, 21:00 Бостон 4 Нэшвилл 3 ОТ

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, за гостей отличился Бо Хорват. Также в составе «Каролины» две результативные передачи отдал российский форвард Андрей Свечников.

В параллельном матче, который проходил в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз» и победил после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).