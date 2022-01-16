Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Том Уилсон (5-я минута) и Александр Овечкин (60), которому ассистировал Евгений Кузнецов.
Овечкин забросил 25-ю шайбу в сезоне, он идет на втором месте в списке снайперов чемпионата, до игры с «Айлендерс» россиянин не мог отличиться на протяжении четырех встреч. Гол также стал для форварда 755-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на четвертом месте в списке лучших снайперов в истории лиги.
Защитник столичной команды Дмитрий Орлов пропустил встречу, так как помещен в COVID-протокол НХЛ.
Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Семен Варламов, который отразил 30 из 31 броска по воротам. Его одноклубник Илья Сорокин и голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов остались в запасе.
В турнирной таблице Западной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 51 очко в 38 играх. «Айлендерс» идут 13-ми с 28 очками после 30 матчей. В следующем матче «столичные» 16 января сыграют дома с «Ванкувером», «островитяне» днем позже примут «Филадельфию».