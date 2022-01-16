Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Том Уилсон (5-я минута) и Александр Овечкин (60), которому ассистировал Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил 25-ю шайбу в сезоне, он идет на втором месте в списке снайперов чемпионата, до игры с «Айлендерс» россиянин не мог отличиться на протяжении четырех встреч. Гол также стал для форварда 755-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на четвертом месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

Защитник столичной команды Дмитрий Орлов пропустил встречу, так как помещен в COVID-протокол НХЛ.

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Семен Варламов, который отразил 30 из 31 броска по воротам. Его одноклубник Илья Сорокин и голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов остались в запасе.