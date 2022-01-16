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11:01 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» разгромила «Коламбус» со счетом 9:2 в матче НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

Команда одержала вторую крупную победу за два дня.

Флорида
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Источник: AP 2021

ТАСС, 16 января. «Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 9:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Карл Верхаге (1, 14-я минуты), Энтони Дюклер (3), Маккензи Вигар (10), Джонатан Юбердо (23), Антон Лунделл (33, 48), Сэм Беннетт (44) и Патрик Хорнквист (51), у проигравших отличились Густав Нюквист (43) и Бун Дженнер (51).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Его соотечественник и партнер по команде форвард Максим Мамин не набрал баллов за результативность.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» одержала вторую крупную победу подряд, днем ранее команды разгромила «Даллас» со счетом 7:1. «Флорида» занимает первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 38 матчах. «Коламбус» идет пятым в Столичном дивизионе с 35 очками в 36 играх.

В следующем матче «Флорида» 19 января в гостях сыграет с «Калгари», «Коламбус» двумя днями позднее на выезде встретится с «Филадельфией».

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида
9:2
4:0, 2:0, 3:2
Коламбус
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