«Флорида» разгромила «Коламбус» со счетом 9:2 в матче НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

ТАСС, 16 января. «Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 9:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Карл Верхаге (1, 14-я минуты), Энтони Дюклер (3), Маккензи Вигар (10), Джонатан Юбердо (23), Антон Лунделл (33, 48), Сэм Беннетт (44) и Патрик Хорнквист (51), у проигравших отличились Густав Нюквист (43) и Бун Дженнер (51).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Его соотечественник и партнер по команде форвард Максим Мамин не набрал баллов за результативность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q5Zft2BH1Qg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» одержала вторую крупную победу подряд, днем ранее команды разгромила «Даллас» со счетом 7:1. «Флорида» занимает первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 38 матчах. «Коламбус» идет пятым в Столичном дивизионе с 35 очками в 36 играх.

В следующем матче «Флорида» 19 января в гостях сыграет с «Калгари», «Коламбус» двумя днями позднее на выезде встретится с «Филадельфией».