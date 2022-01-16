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11:04 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Рейнджерс
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Источник: AP 2021

ТАСС, 16 января. «Филадельфия» проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (6-я минута), Филип Хитил (51) и Крис Крайдер (54), у проигравших отличились Оскар Линдблом (12) и Кэм Йорк (51).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне он набрал 38 очков (10 шайб + 28 передач) в 34 играх. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» занимают первое место в Столичном дивизионе, набрав 54 очка в 39 матчах. «Филадельфия» идет седьмой с 33 очками в 37 играх.

В следующем матче «Рейнджерс» 20 января примут «Торонто», «Филадельфия» двумя днями ранее на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Филадельфия
2:3
1:1, 0:0, 1:2
Рейнджерс
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