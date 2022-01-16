Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 16 января. «Филадельфия» проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (6-я минута), Филип Хитил (51) и Крис Крайдер (54), у проигравших отличились Оскар Линдблом (12) и Кэм Йорк (51).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне он набрал 38 очков (10 шайб + 28 передач) в 34 играх. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k5Zqh4G45C8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» занимают первое место в Столичном дивизионе, набрав 54 очка в 39 матчах. «Филадельфия» идет седьмой с 33 очками в 37 играх.