«Тампа» обыграла «Даллас» в матче НХЛ. Кучеров отметился двумя голевыми передачами

ТАСС, 16 января. «Тампа» победила «Даллас» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (20-я минута), Росс Колтон (51) и Алекс Киллорн (60), у проигравших отличился Эса Линделл (14).

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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне он набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач) в 8 играх. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков, его визави из «Далласа» Антон Худобин совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачев («Тампа») баллов за результативность не набрал, форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — «Даллас») пропускали игру из-за включения в ковид-протокол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zuTXpKIe1ho" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 40 матчах. «Даллас» идет шестым в Центральном дивизионе с 38 очками в 35 играх.