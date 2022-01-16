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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Даллас» в матче НХЛ. Кучеров отметился двумя голевыми передачами

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2021

ТАСС, 16 января. «Тампа» победила «Даллас» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (20-я минута), Росс Колтон (51) и Алекс Киллорн (60), у проигравших отличился Эса Линделл (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне он набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач) в 8 играх. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков, его визави из «Далласа» Антон Худобин совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачев («Тампа») баллов за результативность не набрал, форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — «Даллас») пропускали игру из-за включения в ковид-протокол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 40 матчах. «Даллас» идет шестым в Центральном дивизионе с 38 очками в 35 играх.

В следующем матче «Тампа» 19 января в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», «Даллас» в этот же день примет «Монреаль».

Тампа-Бэй
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Даллас
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