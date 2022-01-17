Овечкин — в числе лучших: обновил рекорд, но «Вашингтон» все равно проиграл

«Прежде всего, вы должны убедить не выходить его на площадку. Он похож на Халка, которого чем больше бьешь, тем сильнее и злее он становится», — с таким заявлением выступил главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро накануне матча с «Вашингтон Кэпиталз», отвечая на вопрос о том, как остановить Александра Овечкина.

Его слова в некоторой степени оказались пророческими. Подопечные Будро действительно с самого начала поединка с «Кэпиталз» особенно пристально следили за главным снайпером современной эпохи НХЛ и насколько это возможно персонально опекали его. Но стоило «касаткам» потерять одного игрока, удалившегося за задержку, и сдерживать Овечкину оказалось некому.

Капитан «Вашингтона» в первой же попытке реализовать «лишнего» дважды громко ударил в колокол, опасно бросив по воротам «Кэнакс», а на третий раз предупреждать об опасности не стал и соперника все же наказал, обновив свой же исторический рекорд по голам в большинстве: Александр выстрелил с именной позиции, и Тэтчер Демко капитулировал. Шайба предательски пролетела между щитками голкипера «Ванкувера» и улучшила статистику Овечкина, который набрал 1734-е очко в заокеанской карьере и поделил с Майком Модано 24-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. Россиянин догнал Леона Драйзайтля в списке лучших снайперов сезона НХЛ и приблизился к Яромиру Ягру в аналогичном рейтинге за всю историю лиги. Теперь Ови и Ягра разделяют всего лишь десять голов.

«Рекорд Уэйна Гретцки? Ови будет играть до тех пор, пока не побьет его», — это тоже слова Брюса Будро.

Но подобный перформанс Овечкина — дело привычное. На самом деле после его гола Халка разбудили в игроках «Ванкувера», которые заставили «Кэпиталз» изрядно попотеть и понервничать во втором периоде. Очень кстати для «Кэнакс» в ответственный момент активизировались и лидеры команды: Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. Последний до поездки в столицу США не забивал на протяжении семи матчей кряду, а сегодня оформил дубль.

Сначала швед поиздевался над многострадальной обороной «Кэпиталз» и бильярдным по точности броском завершил классный финт и реализовал первое большинство своей команды.

Затем он же в то время, пока Мэтт Ирвин и Кайл Берроуз отдыхали после драки, пробрался к воротам соперника и транзитом через спину Ильи Самсонова отправил шайбу в ворота, оформив свой первый дубль в сезоне.

Вернуть «столичных» в игру пытались Овечкин и белорусский форвард Алексей Протас, но явные голевые моменты они не использовали — помешал Демко. Все старания одноклубников разрушил Гарнет Хэтэуэй, у которого слишком чесались руки. Тот даже скинул краги, но Оливер Экман-Ларссон взаимностью о драке не ответил, и на скамейке штрафников незадолго до второго периода оказался только игрок «Вашингтона». «Касаткам» много времени для реализации второго большинства не потребовалось: Бо Хорват исполнил идеальный ван-таймер из правого круга вбрасывания и увеличил преимущество канадской команды.

Чтобы спасти ситуацию, «Вашингтону» пришлось прибегнуть к плану Б. Совпадение ли, но сократить отставание в счете хозяевам площадки удалось при игре в большинстве. До сегодняшнего матча у подопечных Питера Лавиолетта реализация численного преимущества сильно хромала (что удивительно при таком подборе исполнителей), но против «Кэнакс» «столичные» выбили два из двух. Том Уилсон, Никлас Бекстрем и Евгений Кузнецов нарисовали классный треугольник на правом фланге, и Кузя на этот раз ассистировал не Овечкину, а именно Уилсону, забившему во втором матче подряд.

Овечкину же в конце матча, когда «Вашингтону» нужно было наращивать давление на ворота «Ванкувера», пришлось отбыть малый штраф за нарушение численного состава. «Кэнакс» шанс увеличить преимущество в счете при игре 5 на 4 не использовали, но зато сделали это, когда Илья Самсонов оставил ворота пустыми ради шестого полевого.