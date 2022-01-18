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11:13 (мск), источник: ТАСС

Гол Наместникова в меньшинстве помог «Детройту» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Российский форвард забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне.

Баффало
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Источник: AP 2021

«Детройт» в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Хенри Йокихарью (10-я минута) и Джефф Скиннер (50). У гостей отличились российский нападающий Владислав Наместников (51, в меньшинстве) и Дилан Ларкин (54,63).

Наместников забросил 11-ю шайбу в сезоне, также на его счету девять передач в 40 матчах.

«Детройт» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 41 очко в 40 матчах. «Баффало» идет шестым с 29 очками в 38 играх. В следующем матче «Детройт» примет «Даллас» 22 января, «Баффало» 19 января сыграет на выезде с «Оттавой».

Баффало
2:3ОТ
1:0, 0:0, 1:2
Детройт
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