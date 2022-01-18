Гол Наместникова в меньшинстве помог «Детройту» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

«Детройт» в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Хенри Йокихарью (10-я минута) и Джефф Скиннер (50). У гостей отличились российский нападающий Владислав Наместников (51, в меньшинстве) и Дилан Ларкин (54,63).

Наместников забросил 11-ю шайбу в сезоне, также на его счету девять передач в 40 матчах.