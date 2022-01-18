Суперматч Капризова в НХЛ! Оформил дубль и прыгнул на стекло к болельщику

«Колорадо» — одна из самых горячих команд лиги, которая выиграла 20 из последних 25 матчей и забивает почти по пять голов в среднем за игру. Дома они играют особенно хорошо и в этом сезоне установили клубный рекорд — 13 побед подряд на своей арене. «Миннесота» дала лидеру Запада отличный бой, пусть и не победила.

Матч начался без раскачки бодренько, первый голевой момент создали именно гости — Райан Хартман убежал один на один с Дарси Кемпером, но преимущество хозяев было неоспоримо. Они быстро захватили инициативу, действуя на бешеной скорости. Могли открывать счёт Маккиннон, Тэйвз, Рантанен — первый даже угодил в штангу после мощного броска от синей линии.

В равных составах «Миннесота» и голкипер Каапо Кяхкёнен справлялись с задачей, но в концовке периода случились два удаления подряд, которые оказались роковыми. Сначала Микко Рантанен подкараулил отскок после броска Маккиннона на дальней штанге, а потом, уже после окончания второго удаления, Алекс Ньюхук зарядил из слота в касание. «Миннесота» вырыла себе яму, из которой выбраться было очень непросто.

Но «Миннесота» начала второй период не в пример лучше первого — уже на 33-й секунде Кевин Фиала на скорости прорвался по левому флангу, объехал Жирара и пробил Дарси Кемпера. Этот гол стал сотым в карьере швейцарского форварда, а «дикари» серьёзно прибавили и могли забивать ещё. Кирилл Капризов по центру просочился сквозь двух защитников, но с неудобной послал шайбу мимо ворот.

Страсти закипели — Джордан Гринвей врезался в Кемпера, за что получил на орехи от жёсткого защитника Макдермида. Кемпер сначала остался в игре, но уже через смену ему пришлось уйти в раздевалку, а место в воротах «Колорадо» занял хорошо знакомый российским болельщикам Павел Францоуз.

Однако воспользоваться шансом и напрячь «холодного» вратаря «Миннесота» не сумела — наоборот, её атакующий порыв сбился очередным мощным отрезком в исполнении «лавин». Впрочем, «Миннесота» снова выстояла, а в концовке стала возвращать себе инициативу — не без помощи главного тренера. Дин Эвасон был настолько взбешён отсутствием очевидного удаления на Фиале, который в одиночку пытался накрутить нескольких защитников, что следующий, уже вполне безобидный эпизод, судьи расценили в пользу гостей. В большинстве «дикари» ожесточённо копали на пятачке, но каким-то чудом им не удалось забить.

В третьем периоде «Миннесота» прибавила ещё, а её главным героем выступил Кирилл Капризов. Он начал атаку, затем поборолся за шайбу у борта, проведя силовой на Джеке Джонсоне, а затем получил обратный пас от Матса Цуккарелло и прошил Францоуза в касание с колена. Великолепный гол российского нападающего, который продлил его результативную серию до шести матчей.

Это был далеко не конец — Маккиннон за три с половиной минуты до конца затолкал шайбу мимо Кяхкёнена — она исчезла под его амуницией и её было не видно, поэтому судья сначала не показал гол. Однако после просмотра было определено, что она полностью пересекла линию ворот.

Что ж, Эвасон снова был в ярости, ну, а «Миннесота» в очередной раз принялась за дело. Сняла вратаря — и спустя семь секунд Капризов праздновал дубль! Россиянин не мог сдержать эмоций и прыгнул на заградительное стекло к болельщику «Миннесоты», коих сегодня на арене «Колорадо» было очень много. Невероятный по накалу матч, достойный лидеров таблицы, которому не хватило основного времени для определения победителя.