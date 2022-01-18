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12:23 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят удивительное спасение русского вратаря. На Сорокина выбежали два соперника, но он выручил!

В начале 2022-го Илья — настоящая стена.

Айлендерс
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Источник: AP 2021

Из 7 запланированных на начало 2022-го матчей «Нью-Йорк Айлендерс» пока состоялись лишь 4 — причины всем хорошо известны. Но если фанаты «Островитян» точно не в восторге от такого расклада, то русский вратарь команды Илья Сорокин должен быть доволен стартом нового года — в нем он пока не проигрывает. Началось все с непростых побед над «Эдмонтоном» и «Нью-Джерси», а стоило Барри Тротцу усадить экс-голкипера ЦСКА на скамейку и отправить в рамку Семена Варламова, как «Нью-Йорк» сразу проиграл «Вашингтону», пусть никакой вины Варли в этом и не было.

В очередной игре — против «Филадельфии» — тренерский штаб «Айлендерс» решил не рисковать, довершившись тому вратарю, который в январе несет для команды исключительно золотые яйца. Ход сработал: Илья отразил 26 бросков, стал первой звездой вечера и главной причиной победы своего клуба со счетом 4:1.

При этом, количество бросков совсем не отражает реального вклада Сорокина в очередной успех «Нью-Йорка». Нужно видеть, какие именно это были броски. Партнеры российского кипера раз за разом проваливались в обороне, оставляя его на растерзание сопернику — Илья тащил вообще все. Например, регулярные выходы к своим воротам в формате «2 в 1».

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Или вот такие вот импровизированные буллиты, которые еще раз доказывают — полевые игроки «Островитян» своего лучшего игрока совсем не жалели.

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Ну, а главное спасение встречи, которое сейчас крутят по всей Америке, Сорокин выдал в тот момент, когда на него, практически без сопротивления, вывалились Нэйт Томпсон и Скотт Лоутон. Первый отдал, второй замыкал дальнюю штангу и готовился праздновать гол. Но у Ильи были другие планы — он распластался на линии и совершил один из главных сейвов всего регулярного чемпионата.

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Единственный гол «Флайерз» получился курьезным, но вины россиянина в нем нет — шайба попала в клюшку одному игроку «Айлендерс», затем в плечо другому, поэтому шансов нормально среагировать у голкипера просто не было.

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Сорокин продолжает побеждать, а его команда карабкаться в зону плей-офф. Задача непростая, но и игр в запасе у «Островитян» достаточно. А с таким первым номером проехать мимо розыгрыша Кубка Стэнли будет просто непростительно.

Айлендерс
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Филадельфия
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