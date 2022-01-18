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12:08 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист поставил на уши американских фанатов! Барбашев выдал суперматч с 4 очками и отказался от хет-трика

В решающий момент Иван решил сыграть на партнера.

Сент-Луис
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Источник: AFP 2021

9 января. Матч «Сент-Луис» — «Даллас». Гости до последней минуты основного времени ведут со счетом 1:0, но пропускают две шайбы за 19 секунд и остаются ни с чем.

14 января. Матч «Сент-Луис» — «Сиэтл». Гости открывают счет на 15-й минуте, удерживают минимальное преимущество до 42-й, но пропускают две быстрые шайбы и тоже не зарабатывают очков.

16 января. Матч «Сент-Луис» — «Торонто». Гости уже в первом периоде зажигают на табло цифры 3:1, но в начале третьего счет уже 5:4 в пользу «Блюз». Да, «Мэйпл Лифс» в итоге добиваются своего, но команда из штата Миссури снова демонстрирует удивительную волю к победе.

Казалось, каждый следующий соперник «Музыкантов» должен как огня боятся любого преимущества в счете, но «Нэшвилл» решил не учиться на ошибках своих предшественников. В ночь с понедельника на вторник «Хищники» быстро заработали превосходство в два гола, после чего своими глазами увидели очередной камбэк «Сент-Луис». Камбэк этот снова был окрашен в цвета российского флага.

Переворачивать игру с ног на голову начал Иван Барбашев — он оказался в нужное время в нужном месте и замкнул идеальную передачу Брэйдена Шенна.

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Порыв партнера поддержал вернувшийся из ковид-протокола Владимир Тарасенко. Голкипер «Хищников» справился с мощным выстрелом Русского Танка, но подарил Райану О’Райлли шанс на добивание, а самому новосибирцу — голевой ассист.

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Спустя 3 игровых минуты и смену командами сторон площадки Барбашев частично вернул должок Шенну, пусть его пас и не был таким эффектным.

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Наконец, еще через 4 минуты Иван оформил дубль, точно выстрелив из того же левого круга вбрасывания.

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Вечеринку под кодовым названием «Русский характер» продолжил Яков Тренин — форвард «Нэшвилла» был самым удачливым на отскоке у ворот «Блюз» и подарил своей команде надежду.

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Но последнее слово все-таки осталось за хозяевами. Барбашев добровольно отказался от попытки оформить хет-трик и выкатил еще один ассист на Шенна — теперь долгов между россиянином и канадцем точно не осталось.

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Иван впервые в карьере набрал 4 очка за матч и довел общее количество результативных баллов в сезоне до отметки 34 — абсолютно лучший результат в карьере, а ведь впереди еще большая часть регулярки. Сегодня именно он поставил на уши фанатов «Сент-Луиса», которые скоро привыкнут к сумасшедшим сценариям в исполнении своей команды.

Сент-Луис
5:3
2:2, 2:0, 1:1
Нэшвилл
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