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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Вегасом», Дадонов забил гол, Малкин отдал передачу

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 5:3.

Вегас
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Источник: AFP 2021

«Пингвиз» удалось отыграться со счета 0:3. Победную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Дубль оформил Джейсон Закер.

Российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин в этой встрече отдал результативную передачу.

В составе «Голден Найтс» одну из шайб забросил российский форвард Евгений Дадонов.

«Вегас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».

Вегас
3:5
3:0, 0:2, 0:3
Питтсбург
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