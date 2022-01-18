«Питтсбург» одержал волевую победу над «Вегасом», Дадонов забил гол, Малкин отдал передачу
«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 5:3.
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«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 5:3.
«Пингвиз» удалось отыграться со счета 0:3. Победную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Дубль оформил Джейсон Закер.
Российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин в этой встрече отдал результативную передачу.
В составе «Голден Найтс» одну из шайб забросил российский форвард Евгений Дадонов.
«Вегас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».