Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Уже на 2-й минуте гости открыли счёт благодаря стараниям Кайла Коннора. Через минуты удвоил преимущество своей команды Коул Перфетти. Ближе к концу периода одну шайбу отыграл российский нападающий Александр Овечкин. А на 25-й минуте другой российский защитник Дмитрий Орлов сравнял счёт. После вывел свою команду вперёд белорусский нападающий Алексей Протас. Пьер-Люк Дюбуа сравнял счёт на 59-й минуте -игра перешла в овертайм. Там хозяевам принёс победу Том Уилсон, которому ассистировал Евгений Кузнецов.