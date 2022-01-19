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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

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Источник: AP 2021

Уже на 2-й минуте гости открыли счёт благодаря стараниям Кайла Коннора. Через минуты удвоил преимущество своей команды Коул Перфетти. Ближе к концу периода одну шайбу отыграл российский нападающий Александр Овечкин. А на 25-й минуте другой российский защитник Дмитрий Орлов сравнял счёт. После вывел свою команду вперёд белорусский нападающий Алексей Протас. Пьер-Люк Дюбуа сравнял счёт на 59-й минуте -игра перешла в овертайм. Там хозяевам принёс победу Том Уилсон, которому ассистировал Евгений Кузнецов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Овечкин вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ — на счету Александра 55 (27+28) очков. Второе место с 54 (26+28) очками занимает Драйзайтль. На третьем месте по количеству набранных очков находится ещё один нападающий «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид, в активе которого 53 (19+34) очка.

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