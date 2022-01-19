Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Уже на 2-й минуте гости открыли счёт благодаря стараниям Кайла Коннора. Через минуты удвоил преимущество своей команды Коул Перфетти. Ближе к концу периода одну шайбу отыграл российский нападающий Александр Овечкин. А на 25-й минуте другой российский защитник Дмитрий Орлов сравнял счёт. После вывел свою команду вперёд белорусский нападающий Алексей Протас. Пьер-Люк Дюбуа сравнял счёт на 59-й минуте -игра перешла в овертайм. Там хозяевам принёс победу Том Уилсон, которому ассистировал Евгений Кузнецов.
Также Овечкин вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ — на счету Александра 55 (27+28) очков. Второе место с 54 (26+28) очками занимает Драйзайтль. На третьем месте по количеству набранных очков находится ещё один нападающий «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид, в активе которого 53 (19+34) очка.