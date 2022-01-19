Овечкин превзошёл достижение 90-летней давности по голам для игроков 35 лет и старше

В этой встрече российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 27-й в сезоне. По голам в первых 40 матчах лиги в возрасте не младше 35 лет Овечкин вышел на второе место, опередив Билла Кука, у которого было 26 голов после 40 игр в сезоне-1931/1932.