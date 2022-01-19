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11:11 (мск), источник: Sport24

Заставил замолчать американцев! Русский форвард Кучеров забил, выдал крутой пас и подразнил трибуны в Лос-Анджелесе

Он просто шикнул на болельщиков.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Никита Кучеров был признан третьей звездой Национальной хоккейной лиги. Россиянин в трех матчах набрал 7 (3+4) очков, оформил хет-трик в ворота «Баффало» и результативно сыграл с «Ванкувером» и «Далласом», став четвертым хоккеистом «Тампы» в нынешнем сезоне, кто вошел в список звезд недели. Всем стало ясно, что Кучеров по-настоящему восстановился после травмы и заиграл на своем привычном высочайшем уровне.

Выездной матч против «Лос-Анджелеса» лишний раз подтвердил, что Никита — настоящий мастер не только на результативные действия, но и на необычное поведение и жесты. Забив «Королям» во втором периоде мощным выстрелом в касание, Кучеров реализовал численный перевес, а после гола поднес палец к губам. Россиянин попросил болельщиков в Калифорнии замолчать.

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«Что ж, он выбрал подходящий город для актерской карьеры», «Кучеров — настоящая рок-звезда. Шикнул на публику!», «Настоящий мастер завести публику», — веселились болельщики в твиттере.

Чуть позже Никита поучаствовал во второй шайбе Виктора Хедмана и набрал еще один результативный балл.

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Вряд ли можно всерьез говорить о том, что у «Тампы» и «Лос-Анджелеса» есть какие-то особые взаимоотношения, чтобы Никиту не любили фанаты «Кингз» — команды играют в разных конференциях и слишком редко встречаются, чтобы градус противостояния был высоким. Но необычное поведение россиянина отметили очень многие репортеры.

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Так или иначе, но шайба Никиты помогла «Тампе» одержать победу. На счету российской звезды южан теперь 15 (5+10) очков в 9 матчах регулярного чемпионата и три шайбы в большинстве. А в Городе Ангелов Никита сыграл 6 матчей в карьере и набрал в них 11 баллов. Вероятно, теперь Лос-Анджелес будет для российского форварда «Лайтнинг» еще более желанным местом для визита.

Максим Замятин

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