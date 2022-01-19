Заставил замолчать американцев! Русский форвард Кучеров забил, выдал крутой пас и подразнил трибуны в Лос-Анджелесе

На прошлой неделе Никита Кучеров был признан третьей звездой Национальной хоккейной лиги. Россиянин в трех матчах набрал 7 (3+4) очков, оформил хет-трик в ворота «Баффало» и результативно сыграл с «Ванкувером» и «Далласом», став четвертым хоккеистом «Тампы» в нынешнем сезоне, кто вошел в список звезд недели. Всем стало ясно, что Кучеров по-настоящему восстановился после травмы и заиграл на своем привычном высочайшем уровне.

Выездной матч против «Лос-Анджелеса» лишний раз подтвердил, что Никита — настоящий мастер не только на результативные действия, но и на необычное поведение и жесты. Забив «Королям» во втором периоде мощным выстрелом в касание, Кучеров реализовал численный перевес, а после гола поднес палец к губам. Россиянин попросил болельщиков в Калифорнии замолчать.

«Что ж, он выбрал подходящий город для актерской карьеры», «Кучеров — настоящая рок-звезда. Шикнул на публику!», «Настоящий мастер завести публику», — веселились болельщики в твиттере.

Чуть позже Никита поучаствовал во второй шайбе Виктора Хедмана и набрал еще один результативный балл.

Вряд ли можно всерьез говорить о том, что у «Тампы» и «Лос-Анджелеса» есть какие-то особые взаимоотношения, чтобы Никиту не любили фанаты «Кингз» — команды играют в разных конференциях и слишком редко встречаются, чтобы градус противостояния был высоким. Но необычное поведение россиянина отметили очень многие репортеры.

Так или иначе, но шайба Никиты помогла «Тампе» одержать победу. На счету российской звезды южан теперь 15 (5+10) очков в 9 матчах регулярного чемпионата и три шайбы в большинстве. А в Городе Ангелов Никита сыграл 6 матчей в карьере и набрал в них 11 баллов. Вероятно, теперь Лос-Анджелес будет для российского форварда «Лайтнинг» еще более желанным местом для визита.