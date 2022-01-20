Защитник «Вашингтона» Орлов дисквалифицирован на 2 матча за удар в колено Элерса

Эпизод произошёл в конце 3-го периода встречи, которая состоялась минувшей ночью. Столкновение между Орловым и Элерсом случилось в углу площадки «Вашингтона», при этом хоккеист «Виннипега» уже успел избавиться от шайбы, а сам Элерс находился под значительным наклоном ко льду в момент контакта с Орловым, из-за чего его полученное повреждение оказалось достаточно болезненным. Позднее стало известно, что хоккеист «Виннипега» может пропустить из-за травмы от 3 игр.