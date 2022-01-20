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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Вашингтона» Орлов дисквалифицирован на 2 матча за удар в колено Элерса

30-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов получил 2-матчевую дисквалификацию за грубый удар в колено нападающему «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) Николаю Элерсу.

Вашингтон
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Источник: AP 2021

Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ в «Твиттере».

Эпизод произошёл в конце 3-го периода встречи, которая состоялась минувшей ночью. Столкновение между Орловым и Элерсом случилось в углу площадки «Вашингтона», при этом хоккеист «Виннипега» уже успел избавиться от шайбы, а сам Элерс находился под значительным наклоном ко льду в момент контакта с Орловым, из-за чего его полученное повреждение оказалось достаточно болезненным. Позднее стало известно, что хоккеист «Виннипега» может пропустить из-за травмы от 3 игр.

30-летний Орлов в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».

Вашингтон
4:3ОТ
1:2, 1:0, 1:1
Виннипег
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