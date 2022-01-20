Российский вратарь тащит на себе «Рейнджерс». Но в НХЛ его не ценят

Игра получилась очень яркой по содержанию. Голевая активность обеих команд должна вроде бы отодвинуть на второй план действия вратарей. Хотя именно Игорь Шестеркин и Джек Кэмпбелл в настоящий момент считаются основными претендентами на «Везину Трофи». Россиянин, пропустив трижды в первом периоде, не расклеился и действовал так, словно ничего страшного не произошло. По крайней мере, пять раз он спас свою команду в сложнейших ситуациях: отбивал шайбу шлемом после подправления Джона Тавареса, останавливал щитком бросок с близкого расстояния Митча Марнера, спокойно справлялся с выходами «один в ноль» Уильяма Нюландера и Пьерра Энгвалля. Гол Остона Мэттьюса при счете 5:3 был справедливо отменен из-за откровенного удара коньком.

Вопросов о том, почему на Матч звезд едет Кэмпбелл, нет. Американец проводит отличный сезон и, несмотря на пять пропущенных от «Рейнджерс» шайб, в целом действовал неплохо. Но как можно было проигнорировать Шестеркина — уму непостижимо. От ньюйоркцев в Вегас отправятся защитник Адам Фокс и нападающий Крис Крайдер. Оба проводят отличный сезон и сегодня забили «Торонто». Однако самым ценным игроком команды всеми считается российский голкипер. Политика НХЛ по отношению к Матчу звезд уже подвергается серьезной критике, в том числе со стороны самих хоккеистов. Лига в стремлении не забыть о каждом клубе прокатила реальных звезд. Встреча закончилась ставшим уже традиционным скандированием трибунами «Мэдисон Сквер Гарден» имени русского вратаря.

Провальное начало для «Рейнджерс», проводивших дома первую игру после пятиматчевой выездной серии, подняло вопрос о потенциале команды. Так ли он велик? В нынешнем сезоне огрехи ньюйоркцев чаще всего исправляет Шестеркин, что позволяет команде уверенно держаться на плаву. Но и он не всегда способен включать «режим Бога». Обвинить его в пропущенных в первом периоде шайбах языке не поворачивается. Дважды «Торонто» забил с близкого расстояния после добивания. Еще в одном случае гости красиво реализовали численное преимущество — классный пас Мэттьюса и не менее замечательный бросок под перекладину от Марнера не оставили шансов российскому голкиперу. Становится не по себе от самого факта, что автор гола, получающий почти 11 миллионов долларов в год, не мог отличиться в большинстве ровно 100 матчей, еще с февраля 2020 года!

Илья Михеев получил серьезную травму в выставочной игре в октябре, сломав большой палец, и пропустил два с половиной месяца. Это было очень обидно для него, поскольку главный тренер Шелдон Киф планировал использовать российского нападающего в тройке с Таваресом и Нюландером. После возвращения Михеев обосновался в третьем звене с Давидом Кампфом и Энгваллем. За время вынужденного отсутствия он словно переродился, если обращать внимание на выросшую в разы реализацию голевых моментов. Шайба в ворота «Рейнджерс» стала для него шестой в восьми матчах! Личный рекорд — восемь голов в сезоне-2019/20. За 54 игры прошлого регулярного чемпионата он забил лишь семь раз, постоянно транжирил голевые моменты и с эффективностью бросков в унылые 6,5 процента стал объектом критики. По окончании нынешнего сезона Михееву предстоит подписывать новый контракт, и, если дело продолжится таким же образом, генеральному менеджеру «Торонто» Кайлу Дубасу придется раскошелиться. Тем более что россиянин по-прежнему очень хорош в других, менее заметных на первый взгляд, компонентах — игре без шайбы, единоборствах, силовом давлении.

В четверг силовику «Рейнджерс» Райану Ривзу исполняется 35 лет. Кто может поздравить с этой датой лучше, чем он сам? Нападающий, выходивший в четвертом звене с Грегом Маккеггом и Кевином Руни, терроризировал оборону «Мэйпл Лифс» почти в каждой смене и сделал дубль. Всего во второй раз в своей карьере! До этого он забил дважды в апреле 2013-го, выступая за «Сент-Луис».