Овечкин догнал еще одну легенду НХЛ. Но в столице США вряд ли этому рады

К середине сезона «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» подошли в разном состоянии. «Столичные» не без проблем, но достаточно стабильно преодолели барьеры на старте чемпионата и обеспечили себе вполне комфортное положение на Востоке. Однако к экватору «регулярки» команда Питера Лавиолетта понесла немало потерь. В частности, кадровых, которые напрямую повлияли на результат. Только сегодня тренер «Вашингтона» не досчитался сразу шестерых важных игроков, в том числе и Дмитрия Орлова: российский защитник накануне получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол против форварда «Виннипег Джетс» Николая Элерса.

Что касается «Бостона», то «мишки», напротив, не очень уверенно преодолели стартовый отрезок, но ближе к середине чемпионата начали свой подъем по турнирной таблице Восточной конференции. До сегодняшней встречи с «Кэпиталз» «Брюинз» одержали восемь побед в десяти последних матчах. Неслабо досталось и «столичным»: всего лишь десять дней назад «Бостон» испортил новогоднее настроение всем жителям столицы США, разбив «Кэпиталз» на их же площадке со счетом 7:3.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодняшнюю игру своей команды Питер Лавиолетт наверняка предпочтет поскорее забыть, потому что делать по ней какие-то выводы уже бесполезно. Про проблемы «столичных» в обороне, создании реальных голевых моментов в матчах с равным по уровню соперником и реализации численного большинства знают абсолютно все. Последний матч с «Бостоном» стал лишь очередным, в котором эти трудности были обозначены. Но как отчетливо…

К середине второго периода «Кэпиталз» нанесли всего лишь девять (!) бросков в створ. Для сравнения: у «мишек» к этому моменту имелось уже под два десятка бросков. И это при том, что гости из столицы США за этот отрезок четыре раза играли в большинстве. Все — вхолостую. Но в защиту «Вашингтона» стоит сказать про их эффективность, ведь чтобы «прошить» Линусу Улльмарка, оказалось достаточно двух выстрелов, которые не должны были завершиться голом.

Уже на пятой минуте свою фирменную «птичку» выпустил Евгений Кузнецов. Россиянин получил шайбу у левого круга вбрасывания и мощно щелкнул с очень острого угла. Как хоккейный снаряд оказался в сетке, вратарь «Бостона» так и не понял. Отдельно голу Кузнецова зато порадовался Александр Овечкин, ведь для него он стал историческим. Именно Овечкин ассистировал своему соотечественнику и оформил в своей нхловской карьере уже 619-ю голевую передачу, повторив результат Сергея Зубова. Впереди только Сергей Федоров и Евгений Малкин.

В некоторой степени случайным оказался и гол Ларса Эллера под конец второго периода. Датский форвард вошел в зону и, не дождавшись помощи от партнеров по команде, нанес дежурный бросок. Возможно, Эллер рассчитывал просто завершить атаку хоть каким-нибудь щелчком, а, может, надеялся на начало второй волны атаки, но Улльмарк преподнес нападающему «Вашингтона» подарок. Шайба, задев ловушку вратаря, в итоге пролетела не выше ворот, а прямо под перекладину.

Болельщики «Бостона» подобное развитие событий могут назвать несправедливым и будут правы. Во-первых, «мишки» лишились Антона Блида и Брэда Маршанда. Потерю второго фанаты «Брюинз» Гарнету Хэтэуэю совершенно точно еще долго не простят.

Во-вторых, «Бостон» создал на порядок больше опасных и, главное, голевых моментов. Один Давид Пастрняк уже во втором периоде мог праздновать хет-трик, но обошелся только дублем. Один гол краше другого.

Но в итоге все встало на свои места. В заключительном периоде «Вашингтон» начал раскрываться и действовать на порядок интереснее, чем в предыдущие 40 минут. Парадокс ли, но это сыграло с гостями злую шутку. Мартин Фегервары и Тревор ван Римсдайк провалились в обороне, а прибывший им на помощь Евгений Кузнецов сделал только хуже: прострел Джейка Дебраска на пятак россиянин прервал не лучшим образом, отправив шайбу в свои ворота. Гол, кстати, записали на Патриса Бержерона, который снаряда-то и не коснулся из-за Кузнецова.

В этот момент казалось, что теперь у «Вашингтона» не останется ни сил, ни идей, чтобы вновь вернуться в игру. Возможно, об этом же подумали и хоккеисты «Бостона», которые оставили Никласа Бекстрема без опеки. А швед был только и рад: получив шайбу от дальнего борта, он моментально выстрелил по воротам, не оставив шансов Улльмарка — 3:3.

На позитивной ноте «Кэпиталз» вполне могли рассчитывать либо на лаки-гол, либо на удачу в овертайме. Но вновь подвели сами себя: Ник Дауд за несколько минут до финальной сирены получил глупый малый штраф и оставил команду в меньшинстве. И гости почти выдержали натиск «мишек», но Чарли Макэвоя все же прозевали.