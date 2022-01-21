Как же хорош Малкин! Русский суперфорвард стал героем огненного матча

Евгения Малкина сейчас можно назвать едва ли не самым умиротворенным и спокойным человеком в Национальной хоккейной лиге. Звездного россиянина (как и всех остальных его соотечественников из НХЛ) уже не беспокоят вопросы и проблемы с участием в Олимпиаде, а травма колена и последовавшее за ней длительное и не очень приятное восстановление уже позади. К тому же «Питтсбург» набрал мощный ход, потому Джино позволено адаптироваться к непростому сезону постепенно и без дополнительного давления.

«Чувствую себя замечательно. Процесс восстановления был долгим, это самая большая пауза без хоккея в моей жизни. Я был очень рад вернуться в команду. Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь. Надо играть больше, и мои физические данные станут лучше. Я еще не в идеальном состоянии, пока в процессе. У нас еще больше 40 матчей, это долгий чемпионат. Я надеюсь, что мы попадем в плей-офф, а я покажу себя с лучшей стороны. Надо продолжать в том же духе», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

С производительностью у Джино все очень хорошо. В последних четырех матчах россиянин набрал четыре очка, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Сегодня в матче с «Сенаторз» из Оттавы, которые потратили очередной сезон на решение множества проблем внутри клуба, Евгений личную статистику улучшил.

Уже в середине первого периода российский форварда праздновал свой 428-й гол в нхловской карьере. Евгений после выигранного вбрасывания в чужой зоне хитро оторвался от опеки и убежал на пятак. Рывок Малкина вовремя увидел Каспери Капанен, сделавший классную разрезающую передачу. Джино оставалось лишь переиграть голкипера, с чем он благополучно справился.

Через несколько минут 71-й номер «Питтсбурга» оформил дубль, но отпраздновать его уже не получилось. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит запросил челлендж, и судьи его приняли, отменив второй гол Малкина. Причина — Джейк Гюнцель немного задержался с вводом шайбы в зону, а Крис Летанг поторопился с входом в нее и забрался в офсайд. Именно с передачи последнего последовал несостоявшийся гол Джино.

Летанг свою рекордную результативную серию до девяти матчей все же продлил, ассистировав Сидни Кросби. Отличились у «Пингвинз» и Доминик Симон с Майком Мэтисоном, оформившим дубль. После его второго гола счет на табло указывал на безоговорочную победу «Питтсбурга». 5:1 по итогам двух периодов — обычно зрители после такого идут заниматься своими делами.

Однако «Оттава» сдаваться без боя отказалась и в третьем периоде использовала почти все те моменты, которые не были реализованы в первой 20-минутке, в течение которой хоккеисты канадского клуба забросили лишь одну шайбу при 22 бросках в створ ворот. За какие-то восемь минут «Сенаторз» умудрились организовать аж три гола. Могли и больше, но Алекс Форментон не реализовал буллит. Зато шанс подраться с Летангом не упустил.

Кстати, о драках. Их в сегодняшнем матче было предостаточно, и с приближением концовки встречи происходило все больше. Естественно, не обошлось без участия Брэди Ткачука — одного из главных хулиганов лиги. Хотя он до последнего не вступал в рукопашную. Согласиться на бой его вынудил Джон Марино, когда исход встречи был ясен. О своем решении он, возможно, пожалеет: Ткачук без проблем разобрался с молодым американцем и неслабо его покалечил. Однако сейчас Марино вряд ли об этом беспокоится, ведь его команда победила.