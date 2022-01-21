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09:13 (мск), источник: РБК

Овечкин вошел в тройку лучших по голевым пасам среди россиян в НХЛ

Для россиянина результативная передача в матче против «Бостон Брюинз» стала 619-й.

Вашингтон
БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству результативных передач среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился в первом периоде матча против «Бостон Брюинз», когда помог отличиться соотечественнику Евгению Кузнецову. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 3:4.

Для Овечкина эта передача стала 29-й в сезоне и он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ с 56 очками (27 шайб + 29 результативных передач). Также передача в матче против «Бостона» стала для россиянина стала 619-й в карьере в НХЛ: форвард повторил результат защитника Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги. Теперь Овечкин и Зубов делят третье место по голевым передачам по результативным передачам в истории россиян в истории НХЛ.

Второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 682 передач. Рекордсменом является Сергей Федоров с 696 результативными пасами. Из вышеперечисленных игроков карьеру продолжает только Малкин.

Бостон
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