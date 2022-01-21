Овечкин вошел в тройку лучших по голевым пасам среди россиян в НХЛ

Для Овечкина эта передача стала 29-й в сезоне и он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ с 56 очками (27 шайб + 29 результативных передач). Также передача в матче против «Бостона» стала для россиянина стала 619-й в карьере в НХЛ: форвард повторил результат защитника Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги. Теперь Овечкин и Зубов делят третье место по голевым передачам по результативным передачам в истории россиян в истории НХЛ.