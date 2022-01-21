Овечкин вошел в тройку лучших по голевым пасам среди россиян в НХЛ
Для россиянина результативная передача в матче против «Бостон Брюинз» стала 619-й.
Для россиянина результативная передача в матче против «Бостон Брюинз» стала 619-й.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству результативных передач среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин отличился в первом периоде матча против «Бостон Брюинз», когда помог отличиться соотечественнику Евгению Кузнецову. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 3:4.
Для Овечкина эта передача стала 29-й в сезоне и он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ с 56 очками (27 шайб + 29 результативных передач). Также передача в матче против «Бостона» стала для россиянина стала 619-й в карьере в НХЛ: форвард повторил результат защитника Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги. Теперь Овечкин и Зубов делят третье место по голевым передачам по результативным передачам в истории россиян в истории НХЛ.
Второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 682 передач. Рекордсменом является Сергей Федоров с 696 результативными пасами. Из вышеперечисленных игроков карьеру продолжает только Малкин.