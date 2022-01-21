Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Монреаль
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Сан-Хосе
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Колорадо
14
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Флорида
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Даллас
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вашингтон
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Оттава
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Коламбус
12
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
11:41 (мск), источник: Sport24

Овечкину помогают даже чужие вратари! Бобровский выдал суперматч и остановил главных конкурентов Ови

40 спасений и «сухарь» в игре против «Эдмонтона».

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

За матчем «Эдмонтон» — «Флорида» многие болельщики следили с точки зрения заочной дуэли Александра Овечкина с Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. «Ойлерз» успели провести в 2022-м лишь четыре встречи — за это время Ови серьезно оторвался от их парочки суперфорвардов по количеству матчей и обошел обоих в бомбардирском и снайперском рейтингах. Немцу и канадцу предстояло отправиться в погоню.

Но против этого был вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, который выдал едва ли не лучшие 60 минут в сезоне. Самый дорогой российский вратарь отразил 40 бросков (6 от Драйзайтля и Макдэвида), оформил «сухарь» и сохранил за Овечкиным лидерство в гонках за «Морис Ришар» и «Арт Росс».

Главное спасение вечера Боб совершил еще в первом периоде, когда остановил Йессе Пулюярви; если бы финн смог переиграть россиянина, то Драйзайтлю достался бы результативный пас за ассист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но подтаскивать «Пантер» Сергей продолжал на протяжении всего матча — со званием его первой звезды все должно быть предельно ясно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно мощно перформанс Бобровского смотрелся на фоне игры финского вратаря «Эдмонтона» Микко Коскинена, у которого в этой игре мало что получалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не зря фанаты «Флориды» сравнивали Боба с кирпичной стеной.

Во время загрузки произошла ошибка.

А болельщики «Ойлерз» мечтали об обмене Коскинена на российского вратаря прямо во время матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для воспитанника новокузнецкого хоккея это была восьмая встреча в календарном году, в семи он одержал победы, а еще одну проиграл в серии буллитов. А вот единственный матч без Сергея в воротах «Пантерз» засадили со счетом 1:5. Почувствуйте разницу.

Эдмонтон
0:6
0:0, 0:2, 0:4
Флорида
 «Почему они в трусах?» Красавица из ММА высказалась о боях оголенных девушек: это первый в России женский промоушен
Русская теннисистка призналась, что ей предлагали секс за деньги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь