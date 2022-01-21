Овечкину помогают даже чужие вратари! Бобровский выдал суперматч и остановил главных конкурентов Ови

За матчем «Эдмонтон» — «Флорида» многие болельщики следили с точки зрения заочной дуэли Александра Овечкина с Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. «Ойлерз» успели провести в 2022-м лишь четыре встречи — за это время Ови серьезно оторвался от их парочки суперфорвардов по количеству матчей и обошел обоих в бомбардирском и снайперском рейтингах. Немцу и канадцу предстояло отправиться в погоню.

Но против этого был вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, который выдал едва ли не лучшие 60 минут в сезоне. Самый дорогой российский вратарь отразил 40 бросков (6 от Драйзайтля и Макдэвида), оформил «сухарь» и сохранил за Овечкиным лидерство в гонках за «Морис Ришар» и «Арт Росс».

Главное спасение вечера Боб совершил еще в первом периоде, когда остановил Йессе Пулюярви; если бы финн смог переиграть россиянина, то Драйзайтлю достался бы результативный пас за ассист.

Но подтаскивать «Пантер» Сергей продолжал на протяжении всего матча — со званием его первой звезды все должно быть предельно ясно.

Особенно мощно перформанс Бобровского смотрелся на фоне игры финского вратаря «Эдмонтона» Микко Коскинена, у которого в этой игре мало что получалось.

Не зря фанаты «Флориды» сравнивали Боба с кирпичной стеной.

А болельщики «Ойлерз» мечтали об обмене Коскинена на российского вратаря прямо во время матча.