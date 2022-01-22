Капризов великолепным пасом обескуражил четырех соперников и вратаря! Он обошел русских легенд Макарова и Буре

«Миннесота» приехала в гости к «Чикаго» впервые за время пандемии. Предыдущий раз «Дикари» играли в Городе Ветров почти два года назад — в феврале 2020 года, и тогда «Уайлд» удалось выиграть в овертайме, благодаря шайбе Мэтта Дамбы. С тех пор много воды утекло, и нынешний «Чикаго» с нынешней куда более забивной «Миннесотой» сравнивать нет смысла. У гостей после травмы вернулся в состав Джоэль Эрикссон Эк, а главной действующей силой в атаке стали привычные люди — Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло и Райан Хартман.

Хартман стал автором голевого дубля, дважды с забив с передач Кирилла. Второй гол не был отмечен чем-то особенно ярким, а вот первый стал победным и был забит после потрясающей игры в исполнении Капризова. Российский форвард, подхватив шайбу на дальнем пятачке в чужой зоне, укрыл шайбу корпусом и уехал от соперников по такой хитрой дуге, что те просто не поняли, что он хочет делать. Капризов, поняв, что самому бросать не смысла (дистанция до голкипера была слишком маленькой), выдал потрясающую передачу с неудобной руки на ждавшего перед воротами Хартмана.

Отрезанными оказались сразу три четыре полевых игрока «Чикаго», а голкипер Марк-Андре Флери увидел шайбу только в воротах, после чего неловко завалился за линию.

Капризов продлил результативную серию до 7 игр подряд: у него 14 (6+8) очков на этом отрезке.

Всего же в сезоне у него 46 (16+30) баллов в 35 играх. Нет сомнений в том, что тройка Капризов — Хартман — Цуккарелло поймала настоящий кайф от игры друг с другом, поскольку это звено идет вторым во всей лиге по результативности, если брать сочетания, сыгравшие не менее 50 минут вместе в равных составах.

Более того, Капризов за первые 90 матчей в своей карьере в НХЛ набрал 97 очков, и если брать только россиян, то это больше, чем было у таких наших легенд, как Павел Буре и Сергей Макаров (по 96). Больше за первые 90 встреч набирали лишь нынешний главный тренер сборной Алексей Жамнов (98), Евгений Малкин (102) и восьмой номер из «Вашингтона» (116).

«Миннесота» не удержала «сухарь» для своего вратаря Каапо Кяхконена, пропустив шайбу за 5 минут до конца, но, в целом, «Дикари» сыграли максимально уверенно. Единственное, в чем были успешны «Черные ястребы» — это драки, которых в данном матче было две.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_ilNUJrcVkA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.