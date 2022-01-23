«Филадельфия» проиграла «Баффало», Проворов отдал голевую передачу
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Баффало» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Баффало
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Баффало» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча на льду «Баффало» завершилась со счетом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джефф Скиннер (2-я, 45-я минуты), Тэйдж Томпсон (16, 16) и Пэйтон Кребс (19, 23).
У «Баффало» отличились Расмус Ристолайнен (12) и Клод Жиру (13, 55) с передачи российского защитника Ивана Проворова.
«Филадельфия» потерпела 11-е подряд поражение в «регулярке» и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, «Баффало» располагается на 14-й позиции.