«Филадельфия» проиграла «Баффало», Проворов отдал голевую передачу

Встреча на льду «Баффало» завершилась со счетом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джефф Скиннер (2-я, 45-я минуты), Тэйдж Томпсон (16, 16) и Пэйтон Кребс (19, 23).

У «Баффало» отличились Расмус Ристолайнен (12) и Клод Жиру (13, 55) с передачи российского защитника Ивана Проворова.