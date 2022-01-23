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04:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин обогнал Дага Уэйта по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

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Источник: Reuters

Идёт 1-й период, в счёте ведут гости — 1:0.

Отметим, что участие в этом матче принимает 36-летний звёздный российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала уже 1239-й в НХЛ, что позволяет ему обойти по этому показателю известного американского экс-форварда Дага Уэйта. Таким образом, Овечкин единолично занял 99-е место в истории лиги по этому показателю.

Впереди, на 98-й позиции, канадский защитник, известный по выступлениям за «Сент-Луис Блюз», — Джей Боумистер, на счету которого 1240 встреч. Рекордсменом является Патрик Марло — 1179 матчей.

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