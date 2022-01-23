Овечкин сделал дубль и стал первой звездой матча. Он уже обошел великого Лемье!
До Ягра остается всего семь голов.
До Ягра остается всего семь голов.
Дерби двух столиц НХЛ последние годы проходит с заранее известным концом. «Вашингтон» выиграл у «Оттавы» последние девять матчей, а дома не проигрывал ровно восемь лет. «Оттава» давно находится в статусе аутсайдера и является удобным соперником для любого фаворита.
Но сегодня канадцы были близки к тому, чтобы прервать эти серии. Гости открыли счет уже на второй минуте, реализовав первый же опасный момент в матче. Да и особенно опасным он не был — Шабо удачно попал броском от синей линии.
В середине второго периода «Оттава» во второй раз поразила ворота Витека Ванечека. «Вашингтон» атаковал больше, но у хозяев забить не получалось.
Всё изменилось в заключительной двадцатиминутке, и изменилось благодаря Овечкину. Через две минуты после перерыва он в силовой манере поработал на пятачке в борьбе за отскок и сократил отставание в счете.
Этот гол встряхнул хозяев. «Вашингтон» заиграл агрессивнее. В середине периода в быстрой атаке Ови получил пас из-за ворот от Бэкстрема и моментально бросил в касание. Шайба выскочила на пятачок, как потом оказалось, уже побывав в сетке. Судьи определили гол-фантом только после видеоповтора.
2:2, а в овертайме победу «Вашингтону» принес Никлас Бэкстрем, обокравший защитника перед воротами. «Вашингтон» победил, в раздевалке топор победителя получил вернувшийся в отличную форму Бэкстрем, а первой звездой матча признали Овечкина.
Мы просто старались быть терпеливыми. Очевидно, что это невесело — играть два периода без голов… Нужно хорошо поработать и сделать рывок. И мы это сделали
Ови попытался объяснить, как ему удается демонстрировать такую игру на протяжении всей карьеры, а в 36 лет еще и проводить один из лучших сезонов:
Мне по-прежнему интересно. Я всё так же люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнерами по команде. Думаю, что это главное
О борьбе за звание самого ценного игрока сезона капитан «Вашингтона» рассуждать не стал.
Я не обращаю внимания на эти разговоры, если честно. Прошла только половина сезона, и никто не знает, что случится в его концовке
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0).
«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0).
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).
Виталий Панов