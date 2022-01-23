Овечкин сделал дубль и стал первой звездой матча. Он уже обошел великого Лемье!

Дерби двух столиц НХЛ последние годы проходит с заранее известным концом. «Вашингтон» выиграл у «Оттавы» последние девять матчей, а дома не проигрывал ровно восемь лет. «Оттава» давно находится в статусе аутсайдера и является удобным соперником для любого фаворита.

Но сегодня канадцы были близки к тому, чтобы прервать эти серии. Гости открыли счет уже на второй минуте, реализовав первый же опасный момент в матче. Да и особенно опасным он не был — Шабо удачно попал броском от синей линии.

В середине второго периода «Оттава» во второй раз поразила ворота Витека Ванечека. «Вашингтон» атаковал больше, но у хозяев забить не получалось.

Всё изменилось в заключительной двадцатиминутке, и изменилось благодаря Овечкину. Через две минуты после перерыва он в силовой манере поработал на пятачке в борьбе за отскок и сократил отставание в счете.

Этот гол встряхнул хозяев. «Вашингтон» заиграл агрессивнее. В середине периода в быстрой атаке Ови получил пас из-за ворот от Бэкстрема и моментально бросил в касание. Шайба выскочила на пятачок, как потом оказалось, уже побывав в сетке. Судьи определили гол-фантом только после видеоповтора.

2:2, а в овертайме победу «Вашингтону» принес Никлас Бэкстрем, обокравший защитника перед воротами. «Вашингтон» победил, в раздевалке топор победителя получил вернувшийся в отличную форму Бэкстрем, а первой звездой матча признали Овечкина.

Мы просто старались быть терпеливыми. Очевидно, что это невесело — играть два периода без голов… Нужно хорошо поработать и сделать рывок. И мы это сделали Александр Овечкин нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз"

Ови попытался объяснить, как ему удается демонстрировать такую игру на протяжении всей карьеры, а в 36 лет еще и проводить один из лучших сезонов:

Мне по-прежнему интересно. Я всё так же люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнерами по команде. Думаю, что это главное Александр Овечкин нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз"

О борьбе за звание самого ценного игрока сезона капитан «Вашингтона» рассуждать не стал.

Я не обращаю внимания на эти разговоры, если честно. Прошла только половина сезона, и никто не знает, что случится в его концовке Александр Овечкин нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз"

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Голы: Овечкин, 41:39, 49:43. Бэкстрем, 61:13. — Шабо, 1:22. Сэнфорд, 27:07.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8ZIq3PdWkZU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Артемий Панарин сделал гол + пас в победном матче с «Аризоной», а главной звездой игры стал его партнер Карйдер. Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0).

Голы: Труба, 3:15, 41:33. Крайдер, 31:30 (мен.), 38:42, 50:06 (бол.). Готье, 35:26. Панарин, 36:33 (бол.). — О’Брайен, 2:29. Лэдд, 6:56. Келлер, 27:03.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/joVWp7TMtuI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Свечников забросил шайбу и сделал голевую передачу за первые пять минут матча, но «Каролина» слабо провела второй и третий периоды и уступила.

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0).

Голы: Бастиан, 17:26, 19:06. Маклеод, 28:48. Юнссон, 31:16. Братт, 38:19. Хьюз, 52:51 (бол.). Заха, 53:55. — Свечников, 2:20. Коул, 5:44. Лейво, 23:27. Шей, 35:34.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ytF5IXkle8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол в основное время и голевой пас в овертайме у Валерия Ничушкина. «Колорадо» выиграл 15-й домашний матч подряд, став восьмой командой в истории НХЛ с такой серией.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Голы: Ньюхук, 8:20 (бол.). Ничушкин, 28:57 (бол.). Ландеског, 61:16. — Лехконен, 38:16. Сузуки, 48:06 (бол.).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PDq_8SjMviU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кирилл Капризов забросил свою 17-ю шайбу в сезоне.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).

Голы: Эрикссон, 19:30 (бол.). Капризов, 50:45 (бол.). Фиала, 57:56. Фолиньо, 64:22. — Боргстрем, 9:51, 52:03. Дебринкэт, 17:07 (бол.).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mikydOkki_Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.