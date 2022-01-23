Овечкин — о победе над «Оттавой»: «Невесело играть два периода без голов. Мы нашли способ вернуться в игру»

«Как мы победили в овертайме? Старались сохранять спокойствие. Невесело играть два периода без голов и к началу третьего уступать 0:2. Это было неприятно. В такой ситуации надо работать и стараться, давить на соперника. Так мы и сделали. Мы нашли способ вернуться в игру и забрать победу. В ситуации со вторым голом я не знал, был ли гол. Я думал, что шайба попала перекладину. Я пытался играть до самого свистка», — цитирует Овечкина The Washington Post.