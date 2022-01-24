Роскошный особняк русской звезды в США. Яшин сорвал куш и вложился в дворец, который на западе называют безвкусным

Алексей Яшин провел очень яркую карьеру в НХЛ. В далеком 1992 году «Оттава» выбрала техничного форварда под общим 2-м номером и в последствии даже сделала его капитаном — таким образом Яшин стал первым российским хоккеистом, который на постоянной основе носил капитанскую нашивку в клубе НХЛ. При этом Алексей запомнился не только бомбардирскими рекордами и вдохновенной игрой, но и одной из величайших забастовок в истории лучшей лиги мира: из-за недовольства размером своего жалования Яшин пропустил сезон-1999/2000 и вскоре был обменян в «Айлендерс». Для нашего соотечественника этот переход получился крайне удачным с финансовой точки зрения: «Островитяне» выписали русскому форварду жирный контракт на 10 лет и $64 млн.

Учитывая размер соглашения новичка «Айлендерс», неудивительно, что в 2001 году он приобрел роскошный особняк в элитном пригороде Олд-Уэстбери, который обошелся известному хоккеисту в $3,9 млн (304 млн рублей по нынешнему курсу). Он долгое время жил в нем со своей девушкой Кэрол Альт, однако несколько дней назад в сети было размещено объявление о продаже этого шикарного дома.

Особняк расположен на участке размером в 120 соток и граничит с двумя площадками для игры в поло. Новый хозяин получит в свое распоряжение следующие атрибуты роскошной жизни:

Личный бассейн;

Теннисный корт;

Дом площадью 740 квадратных метров;

6 спален, 6 ванных комнат и два санузла;

Собственный спа-центр с гидромассажной ванной, расположенный на цокольном этаже;

Сауна;

Бар;

Бильярдная комната.

За все это удовольствие некогда звезда «Оттавы» и «Айлендерс» просит $9 млн почти (700 млн рублей по нынешнему вкусу). Причем многие риэлтеры назвали ремонт в особняке безвкусным и излишне вычурным. В доме слишком много позолоченных предметов, каменных резных колонн, больших штор, утяжеляющих пространство, портьер и кованых элементов. Но давайте перейдем от слов к делу и сами посмотрим на особняк, в котором ранее на постоянной основе проживал Алексей Яшин.

Дом состоит из трех этажей — в том числе подземного.

В интерьере особняка преобладают кожаные предметы мебели и декора.

А в холле особняка достаточно элементов из дерева.

По вечерам в гостиной очень уютно благодаря расположенному в ней камину.

Также в доме есть помещение с арочными окнами, из которых открывается потрясающий вид.

А вот так выглядит кабинет Яшина.

Какой же дом без огромной столовой? Она без труда вместит всех гостей.

В спальне расположен еще один камин. Обратите отдельное внимание на картину, расположенную над деревянным шкафом: говорят, что на ней изображена бывшая возлюбленная Алексея Кэрол Альт.

Кухня также достойна вашего внимания не меньше, чем другие комнаты особняка.

Так выглядит сауна, расположенная на подземном этаже.

А вот и комната, в которой размещены бар и бильярд. В межсезонье она наверняка пользовалась особенной популярностью у хозяина дома и его гостей.