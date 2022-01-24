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11:58 (мск), источник: Sport24

Роскошный особняк русской звезды в США. Яшин сорвал куш и вложился в дворец, который на западе называют безвкусным

Сейчас Алексей хочет получить за него $9 млн.

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Источник: Sport24

Алексей Яшин провел очень яркую карьеру в НХЛ. В далеком 1992 году «Оттава» выбрала техничного форварда под общим 2-м номером и в последствии даже сделала его капитаном — таким образом Яшин стал первым российским хоккеистом, который на постоянной основе носил капитанскую нашивку в клубе НХЛ. При этом Алексей запомнился не только бомбардирскими рекордами и вдохновенной игрой, но и одной из величайших забастовок в истории лучшей лиги мира: из-за недовольства размером своего жалования Яшин пропустил сезон-1999/2000 и вскоре был обменян в «Айлендерс». Для нашего соотечественника этот переход получился крайне удачным с финансовой точки зрения: «Островитяне» выписали русскому форварду жирный контракт на 10 лет и $64 млн.

Учитывая размер соглашения новичка «Айлендерс», неудивительно, что в 2001 году он приобрел роскошный особняк в элитном пригороде Олд-Уэстбери, который обошелся известному хоккеисту в $3,9 млн (304 млн рублей по нынешнему курсу). Он долгое время жил в нем со своей девушкой Кэрол Альт, однако несколько дней назад в сети было размещено объявление о продаже этого шикарного дома.

Особняк расположен на участке размером в 120 соток и граничит с двумя площадками для игры в поло. Новый хозяин получит в свое распоряжение следующие атрибуты роскошной жизни:

  • Личный бассейн;
  • Теннисный корт;
  • Дом площадью 740 квадратных метров;
  • 6 спален, 6 ванных комнат и два санузла;
  • Собственный спа-центр с гидромассажной ванной, расположенный на цокольном этаже;
  • Сауна;
  • Бар;
  • Бильярдная комната.

За все это удовольствие некогда звезда «Оттавы» и «Айлендерс» просит $9 млн почти (700 млн рублей по нынешнему вкусу). Причем многие риэлтеры назвали ремонт в особняке безвкусным и излишне вычурным. В доме слишком много позолоченных предметов, каменных резных колонн, больших штор, утяжеляющих пространство, портьер и кованых элементов. Но давайте перейдем от слов к делу и сами посмотрим на особняк, в котором ранее на постоянной основе проживал Алексей Яшин.

Дом состоит из трех этажей — в том числе подземного.

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В интерьере особняка преобладают кожаные предметы мебели и декора.

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А в холле особняка достаточно элементов из дерева.

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По вечерам в гостиной очень уютно благодаря расположенному в ней камину.

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Также в доме есть помещение с арочными окнами, из которых открывается потрясающий вид.

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А вот так выглядит кабинет Яшина.

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Какой же дом без огромной столовой? Она без труда вместит всех гостей.

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В спальне расположен еще один камин. Обратите отдельное внимание на картину, расположенную над деревянным шкафом: говорят, что на ней изображена бывшая возлюбленная Алексея Кэрол Альт.

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Кухня также достойна вашего внимания не меньше, чем другие комнаты особняка.

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Так выглядит сауна, расположенная на подземном этаже.

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А вот и комната, в которой размещены бар и бильярд. В межсезонье она наверняка пользовалась особенной популярностью у хозяина дома и его гостей.

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Интересно, что этот дом был выставлен на продажу еще в 2008 году, и тогда Яшин хотел выручить за него около $11 млн долларов. Неизвестно, по какой причине особняк все еще находится в собственности прославленного хоккеиста: либо покупатель так и не нашелся, либо сам владелец просто передумал продавать столь ценный актив. Но тот факт, что за почти 15 лет цена на этот дворец снизилась на $2 млн, говорит о том, что его продажа — дело крайне непростое.

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