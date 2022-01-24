Фантастическая история русского хоккеиста Панарина. Как мальчик из шахтерского городка покорил мир

«Когда Артемий родился, я уже был на пенсии, но продолжал работать на шахте мастером на ВШТ (внутришахтный транспорт — прим. ред.). Я сам играл в хоккей и футбол, в Коркино меня все знают. Был успешен, вперед бегал, меня караулили, ловили. Всякое бывало. В хоккее в первой пятерке играл. Нас называли академиками. В Коркино были из развлечений только кинотеатр и ледовый дворец. Больше ничего не было. На хоккей поэтому по пять тысяч собиралось на стадионе, трибуны даже ломались.



Артем рано по квартире стал ходить, потом в садике и во дворе шустрил быстрее всех. В первом классе — то же самое, был первым. Он отжимался, подтягивался. Я поставил его на коньки, но тогда таких маленьких не было, да и с деньгами было плохо. Нашел маленькие коньки для фигурного катания. Сначала Артем ходил в ботинках по комнате, ему было пять лет. Летом поставил его на ролики. Раньше двор был не асфальтированный, поэтому мы ездили в Тимофеевку, у меня там дом был. Там была пешеходная дорожка с подъемчиком. И вон он там катался. Когда машин не было, по трассе катался», — вспоминает о первых шагах Панарина его дедушка Владимир Левин.