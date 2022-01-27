52 тысячи игрушек полетели с трибун на лед — новый мировой рекорд! И это хоккей, а не фигурное катание
У фарм-клуба «Вашингтона» мощная поддержка.
У фарм-клуба «Вашингтона» мощная поддержка.
Самое милое спортивное видео выходных: нападающий «Херши» Аксель Йонссон Фьяллби бросает в ближнюю девятку ворот «Хартфорда» на 7-й минуте первого периода — и радостно вскидывает руки. А на лед в эту секунду невероятным дождем падают тысячи мягких игрушек! И этот поток с трибун не останавливается несколько минут.
В основном, конечно, медведи, но встречаются и другие виды плюшевых животных. Cамое главное, что это новый мировой рекорд — да, подобные цифры тоже фиксируются.
Весь этот плюшевый беспредел называется «Teddy Bear Toss Night», хотя в России чаще употребляют «Мишкопад». Акция, зародившаяся в начале 90-х в канадских юниорках, прижилась и в остальных североамериканских лигах (кроме НХЛ), долетела до европейских чемпионатов и даже встречается в КХЛ. Но чаще всего такие праздники проходят в АХЛ.
Цель дождя из медведей — благотворительность. Чаще всего клуб, организующий это, или его спонсоры перечисляют сумму, равную количеству игрушек на льду, нуждающимся. А чуть подмерзшие медведи отправляются в больницы, детские дома и благотворительные организации.
В Херши акция стала уже традиционной: ежегодно зрители активно закупаются игрушками. В 2018-м здесь установили новый мировой рекорд (34798), который сами же и побили через год — 45650. В 2020-м и 2021-м «Teddy Bear Toss Night» не проводили из-за пандемии — болельщики «Херши Беарс» явно соскучились по бросанию медведей — поэтому мало кто удивился свежему рекорду.
Отдельное удовольствие во время мишкопада — наблюдать за хоккеистами, которые радуются вместе со зрителями и активно купаются в игрушках. Среди них был и Александр Алексеев, отметившийся в той атаке результативной передачей.
В этот раз игрушек было так много, что игру пришлось остановить на 45 минут — команды отправились в раздевалки и ждали, пока всех медведей вынесут со льда. Все эти игрушки достанутся 25 местным благотворительным организациями в рамках общественной программы Hershey Bears Cares.
«Будет много счастливых детей, и для меня это немного важнее, чем сам хоккейный матч», — сказал после игры главный тренер «медведей» Скотт Аллен. Он не оправдывался — у его команды был отличный вечер: «Херши» выиграл 5:0.
Антон Руднев