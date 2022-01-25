«Филадельфия» уступила 12-й раз подряд в матче с «Далласом», у Проворова гол

Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил игрок гостей Роопе Хинц. Во втором периоде «Филадельфии» удалось сравнять счёт, отличился российский защитник команды Иван Проворов, ему ассистировали Трэвис Конечны и Джастин Браун.

На 57-й минуте Якоб Петерсон вновь вывел свою команду вперёд после передачи российского нападающего Александра Радулова, а через три минуты точку в матче поставил Джо Павелски.

Денис Гурьянов очков не набрал.

Для Проворова этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на счету 25-летнего хоккеиста 11 ассистов.