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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» уступила 12-й раз подряд в матче с «Далласом», у Проворова гол

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз».

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Источник: AP 2021
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Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил игрок гостей Роопе Хинц. Во втором периоде «Филадельфии» удалось сравнять счёт, отличился российский защитник команды Иван Проворов, ему ассистировали Трэвис Конечны и Джастин Браун.

На 57-й минуте Якоб Петерсон вновь вывел свою команду вперёд после передачи российского нападающего Александра Радулова, а через три минуты точку в матче поставил Джо Павелски.

Денис Гурьянов очков не набрал.

Для Проворова этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на счету 25-летнего хоккеиста 11 ассистов.

Серия поражений «Филадельфии Флайерз» на данный момент составляет 12 встреч кряду. Последний раз команда побеждала 30 декабря прошлого года в матче с «Сиэтл Кракен» (3:2 ОТ).

Филадельфия
1:3
0:1, 1:0, 0:2
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