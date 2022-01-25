«Самый сильный удар в голову, который я пропускал». Овечкин сломал маску вратарю, но не смог ему забить

Пострадал Робин Ленер

Противостояние «Вашингтона» и «Вегаса» навсегда останется особенным для Александра Овечкина, который в 2018 году в финальной серии против «рыцарей» завоевал свой первый и пока единственный Кубок Стэнли. Российский форвард пребывает в феноменальной форме. В возрасте 36 лет и старше за половину чемпионата больше очков, чем Овечкин, набирал только Марио Лемье — 68 (20+48) в сезоне-2002/03. Сегодня Александр сделал все для того, чтобы продлить свою результативную серию, которая составляла семь матчей (5+3 в них), но вечер для «Вашингтона» сложился не самым удачным образом. Команда Питера Лавиолетта впервые в текущем сезоне не забросила ни одной шайбы.

Не помогло «столичным» и улучшение кадровой ситуации. В состав вернулись Джон Карлсон и Дмитрий Орлов, который пропускал две игры за удар коленом форварда «Виннипега» Николая Элерса. По-прежнему отсутствуют Энтони Манта, Ник Дженсен и Ти Джей Оши. Интересно, что четвертый матч подряд провел чешский голкипер Витек Ванечек. У Ильи Самсонова была такая же серия в старте, но в последнее время Питер Лавиолетт предпочитает видеть россиянина на лавке. Вратарская чехарда в «Вашингтоне» продолжается и отсутствие выраженного первого номера может сыграть с командой злую шутку.

Впрочем, у «Кэпиталз» полно и других проблем, одна из которых — кошмарный розыгрыш большинства. На данный момент по этому показателю «столичные» занимают 29-е место в лиге со скромными 14,8 процентами реализации. Сегодня хозяева в холостую провели пять попыток, а во втором периоде за почти две минуты не смогли пробить Робина Ленера в формате «пять на три». И это при Овечкине, который с 2015-го забил уже 100 голов в большинстве — лучший результат в лиге.

Брэйден Макнэбб во втором периоде едва не подставил свою команду. Мало того, что канадский защитник «Вегаса» выбросил шайбу за пределы льда и оставил партнеров втроем, так еще и попал ей в лицо болельщице «Вашингтона». Девушке в итоге даже понадобилась медицинская помощь и ее увели с трибун. Макнэбб сильно переживал в боксе штрафников, а теперь должен угостить ужином не только Робина Ленера, но и пострадавшую.

Кстати, после матча шведский вратарь рассказал, что во второй двадцатиминутке капитан «Вашингтона» своим броском сломал ему маску и ему пришлось доигрывать встречу в другой. «Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — цитирует голкипера американский журналист Джастин Эмерсон.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих нанесли девять бросков по воротам соперника, но «Вегас» довольно плотно действовал в обороне, а ошибки защитников уверенно подчищал Ленер. Капитан «Вашингтона» начал матч в звене с Никласом Бэкстремом, однако воссоединение со шведским форвардом не продлилось и двух периодов. Российская связка вместе действует продуктивнее, но сегодня не хватило и ее усилий. В середине встречи единственный гол в матче забил форвард «Голден Найтс» Майкл Амадио. Канадец здорово сыграл на добивании, а Ванечек не смог выручить в не самой напряженной ситуации.