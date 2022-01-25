Игровой день в НХЛ: Капризов выбил сотню, а Шестеркин установил еще один рекорд «Рейнджерс»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 17, 25.01.2022, 4:00 Миннесота 8 Монреаль 2

Глядя на нынешний «Монреаль», даже не верится, что эта команда в прошлом сезоне играла в финале Кубка Стэнли. Дела у «Канадиенс» настолько плохи, что в текущем чемпионате они одержали всего пять побед. Тем не менее, проигрывать можно по-разному. Сегодня коллектив Доминика Дюшарма был беспощадно размазан в Миннесоте, а «дикари» повторили клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за матч.

Удивительно, что в такой волшебный для хозяев вечер не забил Кирилл Капризов, однако это не помешало россиянину отметиться двумя результативными передачами и продлить свою очковую серию до девяти матчей подряд. На этом отрезке форвард набрал сумасшедшие 17 (7+10) баллов и в своей 92-й игре в НХЛ достиг отметки в 100 (44+56) очков. Только Евгений Малкин, Сидни Кросби и Александр Овечкин выбивали заветную сотню быстрее Кирилла.

Капризов готов без устали попадать в лучшие хайлайты каждого игрового дня, а сегодня этот парень закружил своими фирменными спринтами всю оборону «Монреаля». В твиттере даже пошутили, что россиянин едва не вызвал на площадке торнадо. «Миннесоте» крупно повезло выцепить такой талант, да еще в пятом раунде драфта. Осенние разговоры о том, что Кириллу переплатили, теперь выглядят крайне неуместно. По крайней мере на данный момент.

Вечер рекордов в Нью-Йорке

«Рейнджерс» продолжают радовать своих болельщиков, а в последних десяти матчах команда одержала семь побед. Сегодня «бродвейцы» провалили старт встречи, позволили «Лос-Анджелесу» слишком много и уступили по броскам в первом периоде 3−11, но все это не выглядит катастрофой, когда в воротах Игорь Шестеркин. Российский голкипер провел очередной шикарный матч и одержал в нынешнем сезоне 20-ю победу. Игорю хватило всего 26 игр, чтобы достичь такой отметки и это является новым клубным рекордом. Кроме того, он парировал четыре буллита в послематчевой серии и был признан первой звездой встречи.

Памятным матч получился и для Криса Крайдера, который первым из всех игроков в этом чемпионате забил 30 голов и впервые в своей карьере вообще добрался до такой отметки. Американский нападающий проводит удивительный сезон, а по количеству шайб в большинстве (73) в клубной истории сегодня он обошел даже Марка Мессье. На данный момент Крайдер — лучший снайпер чемпионата.

Артемий Панарин мог забить во втором матче подряд, но после эффектного прохода попал в перекладину. Тем не менее, форвард отметился двумя голевыми передачами и реализовал буллит в послематчевой серии. Благодаря сегодняшней встрече Панарин переместился на 19-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян (518) и обошел по этому показателю Александра Семина.