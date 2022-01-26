Марк-Андре Флери может быть обменен в команду Овечкина

«Мы должны подготовиться к возможному приходу Флери в “Вашингтон”. По крайней мере, “Кэпиталз” этим занимаются», — написал Фридман.
Перед стартом регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обменял голкипера в «Чикаго» без его ведома. СМИ сообщали, что хоккеист не хочет выступать за «Блэкхоукс» и готов завершить карьеру.
В нынешнем регулярном чемпионате Флери принял участие в 29 матчах и помог своей команде одержать 13 побед. В среднем за игру он отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,76. По итогам сезона-2020/21 он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.