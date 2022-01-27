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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне Шестеркин и Василевский лидируют в борьбе за почетную награду НХЛ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский заняли первое и второе места в списке кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю НХЛ, в голосовании обозревателей сайта лиги.

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Источник: AP 2021

По итогам голосования выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин набрал 50 очков, голкипер команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский — 46 баллов. Третьим стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл (45). Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

«Я тот самый парень, который приехал из Москвы в погоне за мечтой и пытается достичь самого высокого уровня. Я уверен, что в этом сезоне мы сможем добиться всего, у нас отличная команда», — цитирует Шестеркина сайт НХЛ.

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Среди вратарей, сыгравших в стартовом составе не менее 20 игр, 26-летний Шестеркин занимает первое место по проценту отраженных бросков (93,7) и второе по среднему количеству пропущенных шайб за матч (2,07). Россиянин в понедельник также установил рекорд «Рейнджерс», одержав свою 20-ю победу в 26-й игре.

«Рейнджерс» занимают первое место в столичном дивизионе, на одно очко опережая «Питтсбург Пингвинз».

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