Россияне Шестеркин и Василевский лидируют в борьбе за почетную награду НХЛ

По итогам голосования выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин набрал 50 очков, голкипер команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский — 46 баллов. Третьим стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл (45). Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

«Я тот самый парень, который приехал из Москвы в погоне за мечтой и пытается достичь самого высокого уровня. Я уверен, что в этом сезоне мы сможем добиться всего, у нас отличная команда», — цитирует Шестеркина сайт НХЛ.

Среди вратарей, сыгравших в стартовом составе не менее 20 игр, 26-летний Шестеркин занимает первое место по проценту отраженных бросков (93,7) и второе по среднему количеству пропущенных шайб за матч (2,07). Россиянин в понедельник также установил рекорд «Рейнджерс», одержав свою 20-ю победу в 26-й игре.