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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен».

Питтсбург
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Источник: AP 2021
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Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Автором первой заброшенной шайбы является российский нападающий Евгений Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.

Позже счёт сравнял на 57-й минуте Джаред Макканн, а в овертайме забил Адам Ларссон.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.

Питтсбург
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Сиэтл
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